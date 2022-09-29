朝鲜从平安南道顺川一带发射2枚短程弹道导弹

哈通社/首尔/9月29日 —— 据韩联社报道，韩国联合参谋本部（联参）29日表示，军方发现朝鲜当晚8时48分至57分许从平安南道顺川一带向韩半岛东部海域发射2枚短程弹道导弹。

据报道，韩军方正对射程、射高、飞行速度等具体参数进行分析。军方强调在加强对朝监视和戒备态势的同时，与美方保持紧密合作，维持万全的戒备态势。

朝鲜25日和28日分别从平安北道泰川一带和平壤市顺安一带向东部海域发射1枚地对地短程弹道导弹和2枚短程弹道导弹，仅在近5天之内共三次发射导弹。朝鲜25日和28日所射的导弹被推测为因机动变轨能力而有朝版«伊斯坎德尔»之称的KN-23系列导弹。朝鲜今年以来共发射弹道导弹19次，发射巡航导弹2次。这也是朝鲜自韩国新政府成立以来，第7次发起武力示威。

分析认为，朝鲜此次武力示威针对韩美两国26日至29日在韩半岛东部海域的韩国战区（KTO）实施的联合海上演习，以及定于30日的韩美日反潜联演。朝鲜此次在韩美联演结束后趁着晚间发射导弹，可能意在试探韩美的应对态势。也有观点指出，朝鲜此次试射也针对美国副总统卡玛拉·哈里斯当天访问韩朝非军事区（DMZ）。