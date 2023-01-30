哈萨克斯坦学者入选全球前2%顶尖科学家榜单

哈通社/阿斯塔纳/1月30日--据农业部发布的消息，哈萨克斯坦学者入选全球最权威科学家名单。

消息称，西哈州扬吉尔汗农业技术大学教授、技术学博士萨尔森别克·蒙塔耶夫入选全球前2%顶尖科学家榜单（World’s Top 2% Scientists）。

近日，美国斯坦福大学发布了全球前2%顶尖科学家榜单。据悉，全球前2%顶尖科学家榜单以全球最大的文摘和引文数据库—Scopus数据库为依据。该榜单分为«年度影响力»榜单和«职业生涯影响力»榜单，前者集中体现科学家上一年度的学术影响，后者统计了科学家职业生涯期间的综合影响表现，范围涵盖文、理、工学科等22个领域和176个子学科，从近700万名科学家中遴选出世界排名前10万名科学家和学科领域前2%科学家，能较为客观真实地反映科学家在全球范围的影响力及为相关领域发展作出的杰出贡献。

萨尔森别克·蒙塔耶夫现为西哈州农业技术大学工业和技术研究所所长。他是建材生产领域新技术开发者，此外还担任农业土壤结构改善项目负责人。

他曾获得博拉沙克国际奖学金资助，在日本进行纳米技术相关研究。

【编译：阿遥】