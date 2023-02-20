日本称朝鲜发射2枚弹道导弹

哈通社/阿斯塔纳/2月20日--据共同社报道，日本防卫省20日发布消息称，朝鲜发射了2枚弹道导弹。这2枚分别以最高高度约100公里飞行了约400公里、最高高度约50公里飞行了约350公里，据推测为短程导弹。导弹可能均落在了日本专属经济区（EEZ）外。韩国军方称，当天早晨7点至7点11分前后，朝鲜从西部平安南道肃川附近向日本海发射。朝鲜18日刚发射了洲际弹道导弹（ICBM）并落入日本EEZ内，短期内接连射弹。

朝鲜劳动党总书记金正恩之妹、党中央委员会第一副部长金与正20日发表的谈话中提出«把太平洋用作我方射击场的频率取决于美军的行动»，警告发射飞越日本列岛上空的弹道导弹。

朝中社20日报道称，部署在朝鲜西部的朝鲜人民军部队作为军事示威，发射了2枚口径600毫米的超大型多管火箭炮。方向是设在395公里和337公里外的日本海上的目标地点。日本政府已通过北京的大使馆渠道向朝鲜提出了严正抗议。据防卫省称，未接到飞机与船舶受损的消息。

首相岸田文雄20日就朝鲜发射导弹向相关部门下达3点指示：向国民提供迅速且准确的信息；确认飞机和船舶的安全；准备好应对不测事态。