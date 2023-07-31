已有近2千名境外哈萨克族裔人士通过“单一窗口”模式提交“血亲同胞”身份申请

哈通社/阿斯塔纳/7月31日--据哈萨克斯坦劳动和社会保障部消息，自从境外哈萨克族裔同胞通过哈萨克斯坦驻外使领馆以“单一窗口”模式申请“血亲同胞”身份试点项目出台以来，已收到了1997份申请（涵盖656个家庭）。

据了解，这些申请已经送交哈萨克斯坦北部各州相关部门进行审批。地方行政部门会对收到的申请进行审议，并提供关于永久安置地点和就业保障等方面的具体建议。

在哈萨克斯坦共和国移民政策理念（2023-2027）实施过程中，对境外哈萨克族同胞入籍机制进行了修订。新的修订不仅规定了哈萨克斯坦驻外使领馆接收相关申请文件的新形式，还明确了实现血亲同胞身份获得者重新安置的以下机制：

-在哈萨克斯坦政府确定的地区进行重新安置；

-在具有发展潜力、需要人口补充的城市群、农业居民点、小型城镇、单一产业城市，以及州级和县级重点城市进行重新安置；

-在拥有哈萨克斯坦国籍的家庭成员或近亲在哈萨克斯坦境内永久居住的情况下（并且有能力自行解决住房问题），实现家庭团聚；

-符合条件的个人也可以应雇主邀请来实现就业（同时具备独立解决住房问题的能力）。

【编译：阿遥】