中国北京门头沟强降雨已致2人死亡

哈通社/阿斯塔纳/7月31日 —— 据新华社报道，中国首都北京市门头沟区强降雨已致2人死亡。

消息称，7月29日20时起，门头沟区连续遭遇强降雨。截至目前，全区平均降雨320.8毫米，有11站点超过400毫米，有2个站点超过500毫米，最大为妙峰山高山玫瑰园站580.9毫米。

北京市气象台31日表示，会维持当前的全市暴雨红色预警信号，并于当日10时发布分区域暴雨红色、暴雨橙色预警信号。

根据北京市气象灾害防御中心最新标准，暴雨红色预警是指“预计未来可能出现下列条件之一或实况已达到下列条件之一并可能持续：雨强（1小时降雨量）达100毫米以上；6小时降雨量达150毫米以上；24小时降雨量达200毫米以上”。

暴雨橙色预警是指“预计未来可能出现下列条件之一或实况已达到下列条件之一并可能持续：雨强（1小时降雨量）达70毫米以上；6小时降雨量达100毫米以上；24小时降雨量达150毫米以上”。

根据目前预报，北京西部、南部地区及城区降水相对较大，预计未来北京大部分地区降水较强，最大小时雨强40至80毫米。

据悉，超强台风“杜苏芮”于28日9时55分前后从中国福建登陆，减弱后北上影响华东、华北、东北等地区。北京从29日开始了本轮降雨过程，截至31日10时，北京大部分地区已达“暴雨”量级，个别地区达到“大暴雨”量级。