哈萨克斯坦政府2名副总理获任

哈通社/阿斯塔纳/9月2日 —— 据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫2日签署命令，任命2位政府副总理。

根据总统令，塞热克·朱曼哈林留任哈萨克斯坦政府副总理，不再兼贸易和一体化部部长。

塞热克·朱曼哈林于1969年出生在阿克托别市，毕业于莫斯科能源研究所、卡拉干达国立大学和国际商务学院。

201-2017年，任国家经济部监管自然垄断和保护竞争委员会主席；

2017-2019年，任国家经济部副部长；

2019-2020年，任欧亚经济委员会竞争与反垄断监管委员会成员；

2020-2022年，任竞争保护和发展署署长；

2022年8月15日，被任命为哈萨克斯坦政府副总理兼贸易和一体化部代理部长；

2022年9月2日，被任命为哈萨克斯坦政府副总理兼贸易和一体化部部长。

此外，塔玛拉·杜伊谢诺娃也留任政府副总理职务，不再兼任哈萨克斯坦劳动和社会保障部部长。

塔玛拉·杜伊谢诺娃于1965年1月11日出生在南哈州， 1987年毕业于塔什干国民经济研究所。

2014-2017年，任哈萨克斯坦卫生和社会发展部部长；

2017-2019年，任劳动和社会保障部部长；

2018-2019年，任祖国之光党秘书长；

2019-2020年，任哈萨克斯坦劳动和社会保障部人力资源开发中心主任；

2020年5月起，任哈萨克斯总统助理——哈萨克斯坦共和国总统办公厅申请受理和监督部门负责人；

2022年4月，任哈萨克斯坦劳动和社会保障部部长；

2023年6月，任哈萨克斯坦政府副总理兼劳动和社会保障部部长。

【编译：小穆】