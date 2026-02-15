哈通社2月15日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

2月15日，星期日

2月15日是阳历一年中的第346天，离全年的结束还有319（闰年则还有320）。

世界各国/地区节日

国际儿童癌症日 每年2月15日是国际儿童癌症日，为了让全世界的癌症患儿得到同样的治疗和康复的机会，国际癌症患儿家长协会联盟（ICCCPO）于1994年成立。2001年ICCCPO倡议下，2002年起每年的2月15日被定为国际儿童癌症日（ICCD）。每年的ICCD都会确立一个主题并发动ICCCPO会员机构在全球举行相关活动，引起公众关注，让全社会都来面对儿童癌症问题。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1640年 哈萨克斯坦古老城市之一 -- 阿特劳市正式成立。

1992年 哈萨克斯坦与梵蒂冈正式建立外交关系。

2010年 纳扎尔巴耶夫总统对俄罗斯进行了正式访问，并同前俄罗斯总统梅德韦杰夫举行会谈。

2011年 纳扎尔巴耶夫总统对阿拉木图市进行视察工作期间，访问阿拉木图市新急救中心。

2014年 哈萨克斯坦花样滑冰运动员丹尼斯•谭在索契冬奥会帮助哈萨克斯坦代表团摘得一枚铜牌。

2015年 西班牙格拉纳达市正式将大冬会旗帜交付阿拉木图市。

2018年 阿拉木图跻身世界卫生组织欧洲“健康城市”行列。

2018年 哈萨克斯坦-意大利政府间工作组第8次会议在罗马举行。

2019年 哈萨克斯坦首届“IITU Robocon 2019”全国机器人大赛在阿拉木图市拉开帷幕。

2021年 哈萨克斯坦和俄罗斯外交部间磋商会议在莫斯科召开。

2021年 哈萨克斯坦残疾人运动员在2021迪拜大奖赛上斩获11枚奖牌。

2022年 国家生物技术中心科研人员维亚切斯拉夫·奥盖宣布，他开发出一种利用干细胞修复复杂骨折的独特技术。

2022年 阿斯塔纳车队运动员阿列克谢-卢岑科赢得西班牙 "Classica Jaén "单日赛冠军。

2023年 托卡耶夫总统签署批准了有关废止《首任总统法》的法案。

2024年 哈萨克斯坦跆拳道选手在安塔利亚举行的跆拳道G-1公开赛中获得三枚奖牌。