哈通社2月1日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

2月1日，星期日

2月1日是阳历一年中的第32天，离全年的结束还有333（闰年则还有334）。

世界各国/地区节日

国家自由日 是美国在2月1日举行的纪念日，以纪念亚伯拉罕·林肯总统签署众议院和参议院的联合决议，该决议后来被批准为美国宪法第十三条修正案。林肯总统于1865年2月1日签署了废除奴隶制的修正案，尽管该修正案直到后来才被各州批准。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1964年 苏联通过旨在开发荒漠及半荒漠牧场的决定，以促进哈萨克苏维埃社会主义共和国的养羊业发展。

1992年 哈萨克斯坦国旗首次在布拉格举行的欧安组织会议旗杆上升起。

2005年 以色列特拉维夫、海法以及耶路撒冷等城市举行哈萨克电影周活动。

2010年 阿斯塔纳车队在奥地利首都维也纳举行新赛季介绍会。

2010年 伊犁阿拉套及准格尔阿拉套国家公园内野生苹果林被赋予遗传保护区地位，以加强珍稀物种的科学研究与保育。

2013年 德国法兰克福大学向巴甫洛达尔州高校捐赠了先进的Lintab-6测量仪，填补了哈国在气候变化与生态监测精密设备领域的空白。

2014年 哈萨克斯坦女高音歌唱家玛丽亚·穆德里亚克在意大利AsLiCo国际歌剧大赛中夺魁，成为唯一入选欧洲歌剧人才库的亚洲代表。

2016年 哈萨克斯坦首次出席在埃及首都开罗举行的第47届国际书展。

2017年 哈萨克斯坦驻匈牙利大使馆为两国关系作出重大贡献的社会人士颁发«哈萨克斯坦独立25周年»纪念奖章。

2018年 哈萨克斯坦正式结束联合国安理会轮值主席国任期。

2019年 阿斯塔纳国际金融中心与国际金融监管机构联合启动“全球沙箱”全球金融创新网络项目（Global Financial Innovation Network或GFIN）。

2021年 阿拉木图阔克托别电视塔转为地面数字电视，这是参与全国电视广播数字化进程的重要设施之一。

2022年 英国版《新旅行日报》（Travel Daily New）公布了一项研究结果，推荐最适合数字游民的国家。哈萨克斯坦被列入推荐国家前25名。

2024年 哈萨克斯坦正式启动“国家基金——为了儿童”项目，为约700万名未成年人拨付首批总计7亿美元的专项资金。

2025年 著名棋手、五届世界冠军詹萨娅·阿布杜马力克创立的国际象棋学院分校在杰兹卡兹甘市落成。