哈通社2月24日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

2月24日，星期二

2月24日是阳历一年中的第55天，离全年的结束还有310天（闰年则还有311天）。

世界各国/地区节日：

爱沙尼亚独立日 1918年2月24日爱沙尼亚宣布独立，成立爱沙尼亚共和国。哈萨克斯坦与爱沙尼亚于1992年5月27日建立外交关系。

泰国艺术节 由每年的2月24日庆祝，旨在纪念拉玛二世诞辰日。拉玛二世曾是一名诗人、画家。

墨西哥国旗日 每年2月25日为墨西哥国旗日，墨西哥民众都会在这天来到市中心广场上举行庆祝活动。

这一天在哈萨克斯坦历史上：

1917年 托尔盖地区发生著名多哈勒之战，这是哈萨克民族英雄阿曼克叶勒德•伊曼诺夫带领下的民族独立运动伟大战役之一。

1992年 “哈萨克电影”国有公司正式成立。

1992年 哈萨克国家青少年剧院正式以作家哈毕特•穆斯热珀夫名字命名。

2010年 阿拉木图市举行题为《儿童神经系统疾病诊断和治疗的创新方法》的第5届中亚国家儿童神经学会议。

2011年 哈萨克斯坦足球协会新网址kff.kz正式上线。

2011年 哈萨克斯坦发布担任欧安组织主席国的总结报告，重点提及了在吉尔吉斯斯坦局势及国际组织协作中的突出贡献。

2012年 乌斯卡曼市举行苏联民族英雄伊兹胡特•阿伊特库夫纪念晚会，阿伊特库夫在波洛茨克战役（1944年）中牺牲。

2012年 阿斯塔纳市举行冬季特殊奥林匹克运动会，运动会吸引哈萨克斯坦、奥地利、俄罗斯以及乌兹别克斯坦等国家的320名运动员参赛。特殊奥林匹克运动会是为身心障碍者所设计的国际体育竞赛。

2014年 阿斯塔纳圆型广场被独联体跨国议会大会列入“独联体珍珠”名胜古迹清单。

2015年 “阿拉木图-2015年伊斯兰文化首都”国际会议在阿拉木图市举行。

2016年 英国BBC顶级汽车节目《Top Gear》宣布将哈萨克列为拍摄地，看中了其峡谷、雪山和荒漠等多样化的自然景观。

2017年 阿拉木图市在全球创新型城市排行中位列第15位。

2018年 哈萨克斯坦驻法国大使詹•哈利耶夫在巴黎会见哈萨克斯坦-法国议会间友好联盟主席皮尔·卡布列·卡布勒达。

2019年 为参加在俄罗斯克拉斯诺亚尔斯克举行的第29届冬季大学生运动会，哈萨克斯坦大学生运动代表团从首都阿斯塔纳启程前往俄罗斯。

2019年 程序员叶尔努尔·塞伊特詹诺夫创办了名为“Decode”的IT学校，旨在为市场培养本土青年技术人才。

2020年 哈萨克斯坦自由式摔跤运动员约瑟夫·巴特尔穆尔扎耶夫在新德里举行的亚锦赛中获得冠军。

2020年 网球名将叶列娜·热巴金娜打破哈萨克斯坦选手在WTA世界排名中的最高纪录，成为国内“网球一姐”。

2022年 哈萨克斯坦驻格鲁吉亚博尔若米名誉领事馆开馆。

2022年 卡拉干达技术大学研究生马尔古兰·努尔泰研发出自动分析肺部X光片的医疗程序。

2023年 阿斯塔纳举行了拜巴尔斯苏丹大街的落成典礼，纪念这位出身草原、曾统治埃及马木留克王朝的传奇人物。

2024年 巴甫洛达尔博物馆获得了一段珍贵的哈尼什·萨特巴耶夫在1959年的演讲原声录音，他在录音中驳斥了“哈萨克草原贫瘠”的旧观念。