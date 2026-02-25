19:23, 25 二月 2026 | GMT +5
2月25日终盘 美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况
（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦证券交易所(KASE)于今日17时公布了2月25日坚戈兑换外币平均汇率结果。
31个KASE成员参与了交易。
根据现货市场交易结果： 美元兑坚戈（交易工具USDKZT_TOM）汇率平均报价为1: 501.48（+4.24坚戈），外汇交易总额为4.4247亿美元（+6672万美元）。交易过程中，最低报价为1:497.96坚戈，最高报价为1:503.90坚戈。
欧元兑坚戈（交易工具EURKZT_TOM）汇率平均报价为1: 592.04（+5.30坚戈），外汇交易总额为268万欧元（+177万欧元）。交易过程中，最低报价为1:587.56坚戈，最高报价为1:594.01坚戈。
卢布兑坚戈（交易工具RUBKZT_TOM）汇率平均报价为1:6.5598（+0.0553坚戈），外汇交易总额22.2721亿卢布（+5.4907亿卢布）。交易过程中，最低报价为1:6.4900坚戈，最高报价为1: 6.5957坚戈。
人民币兑坚戈（交易工具CNYKZT_TOD）汇率平均报价为1:72.8713（+0.6352坚戈），外汇交易总额3500万元（-2305.1万元）。交易过程中，最低报价为1:71.6900坚戈，最高报价为1: 73.3600坚戈。