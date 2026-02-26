2月26日终盘 美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况

34个KASE成员参与了交易。

根据现货市场交易结果： 美元兑坚戈（交易工具USDKZT_TOM）汇率平均报价为1: 501.24（-0.24坚戈），外汇交易总额为3.2167亿美元（-1.2180亿美元）。交易过程中，最低报价为1:498.84坚戈，最高报价为1:503.35坚戈。

欧元兑坚戈（交易工具EURKZT_TOM）汇率平均报价为1: 591.85（-0.19坚戈），外汇交易总额为35.2万欧元（-232.8万欧元）。交易过程中，最低报价为1:588.80坚戈，最高报价为1:594.45坚戈。

卢布兑坚戈（交易工具RUBKZT_TOM）汇率平均报价为1:6.4937（-0.0661坚戈），外汇交易总额35.6158亿卢布（+13.3437亿卢布）。交易过程中，最低报价为1:6.4120坚戈，最高报价为1: 6.6281坚戈。

人民币兑坚戈（交易工具CNYKZT_TOD）汇率平均报价为1:73.2029（+0.3316坚戈），外汇交易总额2059.3万元（-1440.6万元）。交易过程中，最低报价为1:72.8300坚戈，最高报价为1: 73.5421坚戈。