哈通社2月26日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

2月26日，星期四

2月26日是阳历一年中的第57天，离全年的结束还有308天（闰年则还有309天）。

世界各国/地区节日

科威特解放日 1991年2月26日，科威特从伊拉克的占领中解放。当天，全国范围内举办纪念活动。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1926年 首届全苏突厥学会议在巴库召开，开启了哈萨克语等突厥语系文字从阿拉伯字母向拉丁字母过渡的规模化进程。

1993年 《哈萨克斯坦共和国国界法》生效，统一了国界管理与边防服务的法律标准，明确了相关部门的职权。

1999年 哈萨克斯坦与俄罗斯、白俄罗斯等国签署关税同盟与统一经济空间条约，旨在构建共同的商品、劳动力和资本市场。

2005年 北哈州首府彼得罗巴甫尔市为著名知识精英乔罕•瓦里汉诺夫竖立纪念碑。

2010年 萨特巴耶夫哈萨克国立大学同法国施耐德电气公司签署在哈萨克斯坦开设能源、电子技术和自动化系统维护领域哈-法专家培训中心。

2011年 “哈萨克斯坦”国家电视台开设纪念独立20周年的“哈萨克斯坦百首歌”电视项目。

2011年 国家银行发行了“伟大统帅”系列的托米里斯女王纪念银币，以及镶嵌钻石的“濒危动物”系列猞猁银币。

2014年 哈萨克斯坦同基里巴斯共和国和瓦努阿图共和国建立外交关系。

2014年 欧亚国立大学入选QS全球建校50年以内年轻大学50强排行榜。

2017年 哈萨克斯坦代表团在札幌亚冬会以32枚奖牌位列总榜第四。

2017年 阿拉木图被评为全球新兴市场最具创新力城市第15名。

2018年 首轮哈萨克斯坦-卡塔尔政治磋商会议在阿斯塔纳举行。

2018年 《东哈萨克斯坦传说与故事》一书出版，收录了包括贝卢哈山、别列尔古墓等15处神圣遗址的历史传说。

2018年 首趟东哈州至新西伯利亚集装箱专列启程。

2019年 哈萨克斯坦联合马耳他和法国，在联合国发起并领导了关于受武装冲突影响儿童重返社会的朋友小组。

2020年 第二届哈乌地区间合作论坛签署52项合作协议。

2020年 根据突厥议会成员国高层的授意，由国际突厥学院编制的突厥语国家统一历史教科书——《突厥通史》，被正式被纳入哈萨克斯坦、阿塞拜疆和土耳其中学历史教育大纲。

2021年 哈萨克斯坦驻新西兰名誉领事馆开馆。

2021年 哈萨克斯坦首都举行仪式，启动哈萨克伟大诗人江布尔·扎巴耶夫诞辰175 周年纪念活动。

2024年 传奇拳击手根纳季·戈洛夫金全票当选为哈萨克斯坦国家奥委会主席。