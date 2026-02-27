哈通社2月27日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

2月27日，星期五

2月27日是阳历一年中的第58天，离全年的结束还有307天（闰年则还有308天）。

世界各国/地区节日

世界非政府组织日 每年的2月27日是世界非政府组织日（World NGO Day）。世界NGO日（World NGO DAY）是马萨斯·利奥尔·斯卡玛尼斯 (Marcis Liors Skadmanis) 在2009年所发起，当时他仅是一位24岁的英国大学生，希望宣扬NGO领域的重要与表扬在NGO辛勤付出的人们。

国际北极熊日 每年2月27日为国际北极熊日。由北极熊国际协会首次发起，该纪念日旨在提醒全社会关注北极熊的生存环境和北极的生态问题。

这一天在哈萨克斯坦历史上

2007年 立陶宛驻阿拉木图市荣誉使馆举行开馆仪式。

2008年 保护教师权益公共协会在阿拉木图市成立。

2012年 美国导演埃弗•萨斯曼将哈萨克斯坦作为题材拍摄出新电影风格。

2014年 国家科技信息中心与爱思唯尔公司签署合作协议。

2014年 阿拉木图国家博物馆举行复原展品展览会。

2015年 白俄罗斯总统向“萨姆鲁克-卡泽纳”基金总裁舒克耶夫颁发“人民友谊”奖章，以表彰其为欧亚经济联盟条约制定工作以及加强国家之间经济合作作出的贡献。

2017年 哈萨克斯坦和日本签署体育领域合作备忘录。

2018年 英格兰和威尔士法院法官出任AIFC国际仲裁中心主席职务。

2018年 阿斯塔纳市议会已明确阿斯塔纳拜科努尔新区边界。

2019年 FNL Network国际电视台台长罗克科·莱奥·加利奥蒂在洛杉矶好莱坞举行的美国测试奖颁奖典礼上，凭借一部关于哈萨克斯坦塔拉兹旅游景点影片，获得了“最值得旅行的地方”提名的最高奖项。

2021年 来自彼得罗巴甫尔市的陀葛詹·阿赫梅托娃在土耳其举办的Buca-IMSEF国际科学与工程大奖赛上荣获金奖。

2022年 阔科舍套市选手阿依努尔·巴杰耶娃在全国消防和救援竞赛上刷新哈萨克斯坦女子项目纪录。

2023年 铁人三项运动员阿延·拜山巴耶夫在南非马塞尔斯波特举行非洲铁人三项锦标赛上摘得金牌。

2023年 世界摔联国际积分赛埃及亚历山大站落幕，哈萨克斯坦队共获得2金3银8铜。