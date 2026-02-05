哈通社2月5日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

2月5日，星期四

2月5日是阳历一年中的第36天，离全年的结束还有329（闰年则还有330）。

世界各国/地区节日

墨西哥宪法日 每年2月5日为墨西哥宪法日。纪念1917年2月5日，墨西哥制宪会议通过新宪法。每年的这个日子，墨西哥都举行纪念活动。哈萨克斯坦与墨西哥于1992年4月13日建立外交关系。

美国气象学家日 每年2月5日为气象学家日，旨在纪念美国波士顿医生、科学家约翰•杰弗里斯。他是美国革命期间于新斯科细亚与纽约州担任英国陆军军事外科医生，同时也是美国气象学首批研究人士。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1945年 首所哈萨克斯坦音乐学院在阿拉木图开设。

1996年 哈萨克斯坦电信联盟（KATELKO）成立。

2010年 哈萨克斯坦外交部同挪威外交部签署谅解备忘录。

2014年 哈萨克斯坦总统签署法令，在亚的斯亚贝巴（埃塞俄比亚）、墨西哥城和科威特城开设哈萨克斯坦大使馆。

2015年 土耳其著名经济报社«Dünya»出版关于哈萨克斯坦成就的《哈萨克斯坦》特刊。

2017年 位于首都的国家博物馆举行纪念哈萨克汗国成立550周年《永恒天下》科教纪录片首映仪式。

2018年 第12届全国猎鹰比赛在东哈萨克斯坦州乌尔扎尔县落下帷幕。

2020年 哈萨克斯坦参议院（议会上院）青年理事会召开首次会议。