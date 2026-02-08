哈通社2月8日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

2月8日，星期日

2月8日是公历年的第39天，离一年的结束还有326天（闰年是327天）。

世界各国/地区节日：

俄罗斯房地产经纪人日 每年2月8日是俄罗斯房地产领域工作人员的专业假日，2008年由俄罗斯国家房地产经纪人理事会提出。

青年反法西斯英雄日 该纪念日旨在纪念反法西斯战争中牺牲的法国儿童丹尼尔·费里以及伊拉克学生法德勒·贾马尔。他们于1962年和1963年的同一天牺牲。

这一天在哈萨克斯坦历史上：

2005年 哈萨克斯坦成立首个国际仲裁法庭。

2008年 巴甫洛达尔首次推出埃基巴斯图兹市和阿克苏市以及其他4个县的哈萨克文行政区划图。

2010年 哈萨克斯坦央行发行的“伟大领袖”系列“成吉思汗”纪念硬币荣获World Money Fair 柏林世界钱币展览会“最佳历时题材纪念硬币奖”。

2011年 阿斯塔纳国家学术图书馆举行«萨肯•塞弗林»百科全书首发仪式。

2012年 纳扎尔巴耶夫出席在德国首都柏林举行的欧亚俱乐部开幕仪式。

2013年 哈萨克青年导演埃米尔·拜加津的电影《和谐课程》入选第63届柏林国际电影节金熊奖最佳影片提名，该电影也是哈萨克电影制片厂首部入选柏林国际电影节的作品。

2014年 哈萨克斯坦驻加拿大兼牙买加大使康斯坦丁•基贾洛夫向牙买加总督帕特里克·艾伦递交国书，成为两国建交以来的首任大使。

2015年 哈萨克斯坦退役运动员弗拉基米尔·科斯廷在加拿大卡尔加里举行的国际速度滑冰大赛男子35岁以上组3000米决赛中夺冠，并以3分57.49的成绩打破该级别世界纪录。

2016年 哈萨克斯坦-伊朗商务论坛在德黑兰举行。

2017年 在阿拉木图举行的第28届世界大学生冬季运动会正式闭幕。

2019年 阿拉木图国家科技文献档案馆首次展示该市宗教建筑创建历史文件。

2021年 “突厥斯坦竞技”运动场通过欧足联认证，该运动场可容纳7000人。

2022年 国防部军事医学中心通过了独立教育质量保证机构（IQAA）认证。

2023年 哈萨克斯坦常驻联合国代表签署了《儿童权利公约关于设定来文程序的任择议定书》。

2023年 托卡耶夫总统前往土耳其驻哈萨克斯坦大使馆，就兄弟国东南部发生重大地震造成数千人死亡事件表示了哀悼，并在吊唁簿上留下了吊唁辞。