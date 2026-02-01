2月新规观察：加强校园安全督查，启动数字化本币国采试点

教育机构实施“突击检查”制度

根据政府总理沃勒扎斯·别克贴诺夫的指示，自2月1日起，全国所有教育机构将引入基于“突击检查”原则的特别监督与监察制度。此次专项行动重点聚焦儿童康复、安全保障及膳食营养问题。为此，卫生部、教育部、文化和信息部、劳动和社会保障部、旅游和体育部及内务部已联合各地政府，制定了重点监管对象清单。

据统计，目前全国共有8000余所学校，在校学生人数超过410万。在2025/2026学年，共有363,461名新生步入校园。

消防安全要求全面升级

民防领域新规2月1日正式生效：所有建设项目在接收并投入使用前，必须获得关于符合消防安全要求的结论性文件。该职责由建设单位（建设方）承担，适用于人员密集场所以及建筑高度超过28米的所有建筑，其中也包括多层住宅楼。

Фото: Pexels

相关文件将由主管机关的属地分支机构根据对建成建筑的消防技术检查结果核发。该项服务已纳入国家电子政务框架，申请人可通过“电子政府”门户网站在“E-licensing”系统中在线办理。

政府采购试点应用“数字坚戈”

2月2日起，哈萨克斯坦将启动在政府采购领域应用“标记化”数字坚戈支付增值税的试点项目。通过引入新型增值税行政管理机制，数字坚戈账户中的部分资金将等值于增值税额。这部分资金仅限用于向国库缴纳税款或与其他纳税人进行税费结算。该试点项目将持续至年底。

项目旨在简化纳税义务履行程序，提升采购商与供应商之间结算的透明度。初步预测显示，使用带有标记的数字坚戈将有效减少虚假交易，确保预算税收及时、足额到账。

入籍哈萨克斯坦须通过综合测试

上月，科学和高等教育部部长签署命令，批准了外籍人士申请加入或恢复哈萨克斯坦国籍时的测试标准。申请人需参加涵盖初级国家语言（哈萨克语）、宪法基础及哈萨克斯坦历史的综合考试。

Коллаж: Canva

测试申请受理期为2月3日至10日，申请人可通过国家考试中心网站或UTO移动端进行报名。正式考试将于2月11日举行。测试包含三个部分：

哈萨克语测试： 30道题，及格分为15分；

哈萨克斯坦共和国宪法基础： 40道题（哈、俄语可选），及格分为20分；

哈萨克斯坦历史： 30道题（哈、俄语可选），及格分为15分。

考试总分为100分，合格线为50分，时长2小时10分钟。针对残障人士将额外增加30分钟考试时间。测试费用为14,693坚戈。

啤酒产品实施强制标签认证

自即日起，哈萨克斯坦对啤酒及啤酒类产品实施分阶段强制标签认证。具体时间表为：2026年2月1日起对桶装、瓶装啤酒及啤酒饮料进行贴标；2027年1月1日起扩展至罐装产品。

此举旨在保护消费者免受假冒伪劣产品的侵害，确保产品质量与安全。同时，国家将实现对销售全链条的监管，减少中间环节，遏制不正当加价。国际经验表明，这一机制不仅能追踪产品从生产、进口到最终零售的全生命周期，还能有效增加国家税收。

欧亚经济联盟跨境运输监管升级

2月1日起，经过欧亚经济联盟成员国领土的货运将采用新型监管模式。跨越两国及以上的货物必须安装专用导航封条。封条安装在货车或车厢上，可实现全路径在线监测。该系统首阶段适用于汽车和铁路运输，涵盖海关转运、出口及成员国间的互惠贸易。

Фото: Kazinform

安装及激活导航封条仅需3-5分钟，数据录入系统仅需5-7分钟，不会给司机及企业带来额外的延误。据努尔卓勒海关负责人穆拉特·叶尔登别阔夫介绍，该系统自2025年起已在该关口进行试点，累计已为544辆货车安装了1075枚导航封条。

斋月将至

根据哈萨克斯坦伊斯兰事务管理局基于国际天文研究中心数据的推算，今年的斋月将于2月19日开始，至3月19日结束。其中，盖德尔夜预计在3月16日晚至17日凌晨之间。开斋节将于3月20日庆祝。需要提醒的是，具体日期可能根据新月的观测情况调整一天。

Фото: Максат Шагырбаев/Kazinform

根据教规，旅行者、精神障碍患者、高龄老人、患病群体以及处于妊娠期或哺乳期的妇女可免予封斋。

【编译：阿遥】