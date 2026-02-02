哈萨克斯坦2月天气：整体偏暖 降水量中等

预报显示，全国大部分地区2月平均气温将高于常年同期1—2摄氏度，东南部地区气温接近常年水平。降水方面，全国大多数地区降水量预计接近气候常年值，而西北部地区以及南部、东南部和东部的山区和山前地带降水量可能偏多。

2月上旬天气情况

西部、西北部（包括阿克托别州）：

夜间气温将降至零下23—28摄氏度，白天为零下15—23摄氏度；上旬末期寒冷有所缓解，夜间升至零下10—20摄氏度，白天为零下8—0摄氏度。

北部、中部和东部地区：

夜间气温短暂回升，由零下15—25摄氏度升至零下2—10摄氏度，白天气温由零下5—13摄氏度升至零下4至零上1摄氏度；上旬末期再次降温，夜间最低可达零下18—28摄氏度，白天为零下13—20摄氏度。

西南部、南部及东南部地区：

夜间气温在零下5至零上5摄氏度之间波动，局地可降至零下11摄氏度（克孜勒奥尔达州北部可达零下18摄氏度）；白天气温预计由零上3—10摄氏度升至零上8—17摄氏度，随后再度降至零上0至零下8摄氏度。

2月整体趋势

总体来看，西部、北部、中部和东部地区在2月的第一和第二旬将出现最寒冷天气，夜间最低气温可降至零下21—30摄氏度，东部山区局地可达零下35摄氏度，白天气温为零下13—20摄氏度。在第一旬中期（西部地区为旬初）以及第二、第三旬的个别时段，白天气温可能短暂回升至融雪状态。

南部地区2月夜间气温预计在零下5至零上5摄氏度之间波动，局地可降至零下15摄氏度，白天气温在零上8—17摄氏度至零下10摄氏度之间变化。

降水与气象现象

北部地区降水主要以降雪形式出现，西南部及南部地区以降雨和雨夹雪为主。全国多地可能出现大雾、道路结冰、风力增强等天气现象，北部部分地区伴有暴风雪。

