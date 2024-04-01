2万志愿者投身抗洪防汛 团结奋战在救灾一线

各地志愿者积极行动，助力受灾民众渡过难关。

在阿克托别州，4000多名志愿者积极参与抗洪救灾工作，协助疏散2000多名居民，并为他们提供衣物、食物等必需品。志愿者还免费提供出租车服务，将受灾民众送到安置点，并为6000名受灾民众和救援人员提供热饭。

阿克莫拉州200多名志愿者向500多名受灾民众伸出援手，协助疏散受灾居民，为救灾人员和其他工作人员提供热水、热饭和其他食物。在阔克舍套市，志愿者们设立了多个物资收集点，为受灾民众募集生活必需品。

西哈州300名志愿者协助专业救援人员，帮助受灾民众准备临时住所，并运送食物。

库斯塔奈州志愿者为600人提供了热饭，200名志愿者（包括大学生和中学生）帮助居民进行排水抽水作业，并协助将受到威胁的居民转移到安全地带，并为他们送去食物。

截至目前，全国各地共有2万名志愿者积极参与抗洪救灾工作。在志愿者们的协助下，已有12701人被疏散，其中包括4728名儿童。6461人被安置在临时避难所，其中包括2570名儿童。自紧急情况发生以来，已有420万立方米融雪水被抽排。

【编译：阿遥】