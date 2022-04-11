哈萨克斯坦央行3月份注入近10亿美元实施外汇干预

哈通社/努尔苏丹/4月11日 —— 哈萨克斯坦央行副行长阿莉娅·莫勒达别科娃11日表示，央行3月份注入近10亿美元实施外汇干预。

央行副行长说：“受外部影响，坚戈汇率3月份出现波动。乌克兰局势，以及全球新兴市场货币和资产的走弱给坚戈带来了压力。3月中旬，坚戈在证券交易中的汇率达到了1美元512.17坚戈。 ”

莫勒达别科娃表示，为稳定外汇市场和坚戈汇率的波动，央行采取了多项措施。

“央行与哈萨克斯坦证券交易所（KASE）3月9日联合决定，根据法兰克福交易模式开展‘坚戈-美元’交易。3月份，央行动用9.905亿美元实施外汇干预。与此同时，央行抛售国家基金转入预算8.91亿美元和准公共部门实体部分外汇收入2.334亿美元。 ” 她说。

据此前报道，央行在国内货币兑换点设定了外汇买卖汇率波动门槛。具体来说，美元的波动区间从 6 坚戈扩大到 15 坚戈，欧元的波动区间从 7 坚戈扩大到 20 坚戈。 该命令有效期至 2023 年 1 月 1 日。

与此同时，托卡耶夫总统3月14日签署命令，自3月14日起禁止携带等值超过1万美元的现金外币出境。

“根据采取的有效措施和地缘政治紧张局势的相对缓和，坚戈收复了很大一部分损失，并在本月上涨了 5.7%，至月底为 1:467坚戈。自 4 月初以来，在出口商的销售和民众对外汇需求减少的背景下，坚戈继续走强，目前交易价格为 459.76（4 月 7 日）。 ” 央行副行长说。

【编译：小穆】