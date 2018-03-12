日本“3·11”大地震7周年 仍有7万灾民返乡无期

哈通社/阿斯塔纳/3月12日 -- 据新华社报道，日本首相安倍晋三11日在东京出席"3·11"大地震7周年纪念仪式时表示，目前有超过7万人过着"不自由"的避难生活，很多灾民至今仍不知何时才能重返故乡。

安倍说，曾因核事故受到重创的福岛县已陆续解除县内一些地区的避难提示，同时也已开始在"归还困难区域"内加快重建工作。

然而，安倍没有提及福岛第一核电站的善后情况。

据日本媒体报道，除部分辐射水平仍然较高的"归还困难区域"之外，福岛县内绝大部分地区的避难提示已被解除。但据该县相关地方政府统计，实际返乡的避难者不足15%。此外，对于福岛核电站事故产生的核残渣、核污水处理及环境修复等问题，日本政府和东京电力公司至今仍无法理清头绪。

日本复兴厅公布的最新统计数据显示，目前仍有约7.3万灾民在各地避难，另有3647人被认定为"因长期避难致健康恶化"等原因而死亡。

2011年3月11日，日本东北部海域发生9.0级地震并引发特大海啸，共造成约1.6万人遇难，2539人失踪。受地震、海啸双重影响，福岛第一核电站大量放射性物质泄漏，导致发生自苏联切尔诺贝利核事故之后最严重的核事故。