3月份中国外债余额为14378亿美元

哈通社/阿斯塔纳/6月30日 -- 据新华社消息，中国国家外汇管理局30日公布的外债数据显示，3月末，中国全口径（含本外币）外债余额为14378亿美元，较上年末增长1.2%。外债总规模实现连续四个季度稳步增长。

自2016年二季度以来，随着对外债务去杠杆进程的基本结束，中国外债总规模已连续四个季度保持平稳回升态势。3月末，中国外债余额较2016年末增加172亿美元。

外汇局有关负责人分析称，影响外债变动的因素是多方面的，包括经济基本面、跨境融资政策、境内外融资环境等。2017年初，人民银行会同外汇局发布通知，进一步完善了跨境融资宏观审慎管理政策，并扩大了银行和企业举借外债的空间，有利于促进外债资金正常合规流动，服务实体经济发展。

从期限结构看，中长期外债余额为5214亿美元，占36%；短期外债余额为9164亿美元，占64%。短期外债余额中，与贸易有关的信贷占44%。

从币种结构看，本币外债余额为4661亿美元，占32%；外币外债余额（含SDR分配）为9717亿美元，占68%。在外币登记外债余额中，美元债务占82%，欧元债务占7%，日元债务占3%，特别提款权和其他外币外债合计占比为8%。

外汇局表示，随着国内宏观经济和跨境资金流动的回稳向好，以及外债管理改革和便利化措施的进一步落地，预计中国外债规模将继续稳步增长。