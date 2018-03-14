乌兹别克斯坦总统3月15日将对哈萨克斯坦进行工作访问

哈通社/塔什干/3月14日 -- 据乌兹别克斯坦总统府消息，应纳扎尔巴耶夫总统的邀请，乌兹别克斯坦总统沙夫卡特•米尔济约耶夫将于3月15日对哈萨克斯坦进行工作访问。

访问期间，米尔济约耶夫将出席中亚国家首脑峰会首次工作（咨询）会议。

据了解，米尔济约耶夫2017年在联合国第72届大会发表演讲时提出举行该峰会，并于当年11月份在塔什干举行的《中亚：为持续发展和一起繁荣，共同的历史和共同的未来》国际研讨会上继续改进该提议。

乌兹别克斯坦的倡议得到了所有国家的支持，哈方表示希望在阿斯塔纳举行高水平的首次会晤。

乌兹别克斯坦总统在访问期间还将出席哈萨克斯坦"乌兹别克斯坦年"隆重开幕典礼。此外，根据日程安排，哈乌两国元首将举行双边会晤。

乌兹别克斯坦总统新闻发言人阔米勒·阿拉姆卓诺夫表示，在此之前有部分国家举行过"乌兹别克斯坦日"，但"乌兹别克斯坦年"是首次举行。因此，乌兹别克斯坦将派出著名文艺人士、传统手工艺术家、媒体和其他领域代表组成的大型代表团在阿斯塔纳出席活动。

据了解，纳扎尔巴耶夫总统也将出席哈萨克斯坦"乌兹别克斯坦年"开幕仪式。

【编译：小穆】