3月1日：哈萨克斯坦共和国感恩日

哈通社/努尔苏丹/3月1日 -- 今天，即3月1日，是哈萨克斯坦共和国感恩日。

2016年1月14日，首任总统、民族领袖努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫签署了《对1998年1月20日签署的第3827号<哈萨克斯坦共和国职业节日及其他节日>总统令进行补充修改》法案。

根据这一法案，每年的3月1日被正式确立为共和国«感恩日»。

值得一提的是，选择这一天为感恩日有着其独特的意义。

1995年3月1日，哈萨克斯坦民族和睦大会正式成立。2015年，在即将迎来民族和睦大会20周年纪念日时，纳扎尔巴耶夫总统提出了将这一天定为全国感恩日的建议，并获得了一致通过。

在这一天，全国各个民族在庆贺节日的同时，感恩彼此的善行，延续数个世纪以来在哈萨克大地上不曾断绝的善念和善举。

在原苏联斯大林残酷统治时期，曾有一大批各个民族的人民遭到统治当局的流放而被迫迁徙到哈萨克大地。其中包括80万日耳曼人、10.2万波兰人、55万北高加索人，此外，还有超过1.85万来自远东的朝鲜人家庭等。

苏联当局将这些失去了财富与积蓄的、一无所有的«被流放者»，用火车运至哈萨克草原后便弃之不顾，任其自生自灭。

生活在哈萨克草原上的哈萨克人敞开怀抱接纳了这些陌生人，在那个无比困难的时代，倾其所有的帮助他们在哈萨克大地上安居。

哈萨克斯坦首任总统纳扎尔巴耶夫的父母，在当时就曾接纳一户来自高加索地区的家庭，并与他们共同生活了许多年。

在2016年庆祝首个感恩日的活动中，纳扎尔巴耶夫曾表示：«哈萨克人民的善行得到了其他各个民族的感恩与回报，而哈萨克人民又以同样的感恩之情回馈各个兄弟民族。今天，也是我们所有哈萨克斯坦人民，向千百年来为了保卫这片广袤丰饶的土地，而抛头颅洒热血的先辈们表达感恩之心的日子。»

纳扎尔巴耶夫还表示，相信«感恩日»将会成为哈萨克斯坦民众最喜爱的节日之一。

他说：«现在，人与人之间的相互感恩，回想彼此间的恩情是极其重要的。这将弘扬我国民众知恩、感恩和互相敬重的民族感情。我之所以将其定为»感恩日«，原因在于能够包容价值观的国家才会有未来。人们应该在这一天表现的更加仁慈和宽容。»

【编译：木合塔尔·木拉提】