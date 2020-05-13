联合国：新冠疫情引发全球贸易下滑3% 大宗商品价格下跌20%

哈通社/努尔苏丹/5月13日 —— 据联合国新闻处消息，联合国贸发会议今天联合36家国际机构共同发布的一份数据报告显示，受到新冠疫情影响，今年第一季度全球贸易额下降3%，第二季度的降幅预计将进一步加剧，与去年同期相比或减少27%。此外，由于国际油价大幅跳水，三月的大宗商品价格也创纪录的下跌了20%。

贸发会议用“自由市场大宗商品价格指数” 衡量发展中国家出口的主要大宗商品的价格走向，该指数在今年一月下跌了1.2%，二月下跌8.5%，三月更是前所未有地大跌20.4%，超过了2008年全球金融危机时期18.6%的最大跌幅。

报告显示，大幅跳水的油价是导致指数走低的主要因素，今年三月，国际油价下降了33.2%，而同期矿物、铁矿石、金属、粮食和农业原材料价格的回落幅度不到4%。

贸发会议表示，2008年金融危机期间，国际贸易和大宗商品价格的下滑共持续了六个月，令人担忧的是，目前这一波下行趋势的持续时间和严重程度目前尚无法确定。在新冠疫情暴发前，全球采购贸易的体量和金额正处于温和复苏阶段。

贸发会议秘书长基图伊表示，“世界各地的政府都面临在‘后新冠时代’如何刺激经济复苏的决策压力，当前所做的决策将产生长期的持续后果”，而贸发会议今天所发布的报告包含了现有的最新信息和数据，能够为各国政府提供有价值的参考。

这份报告由联合国贸发会议统筹协调，集合了多家联合国机构，多国国家统计部门，以及经济合作与发展组织、亚洲开发银行与欧洲央行等国际组织，涵盖了新冠疫情对经济、社会和各地区的广泛影响。

未来，贸发会议还将每月发布全球贸易短时预报，并充实每季度的服务贸易简报，及时更新最新数据和信息。

中国个人防护用品出口占全球17.2%

报告指出，今年第一季度，包括欧盟内部贸易在内，全球的医疗产品进出口总额达到2万亿美元，相当于2019年全年采购贸易总额的5%。其中美国是最大的进口国，占到全球进口额的19%，其次为德国（9%）和中国（6%）。

而中国则是全球最大的个人防护用品出口国，出口额占到全球的17.2%，其次为德国（12.7%）和美国（10.2%）。

报告同时表示，世界贸易组织的磋商和协议帮助各国降低了医疗用品关税、提升了市场准入，在世贸组织的164个成员国中，有70%对医疗产品所征收的关税低于5%，其中中国内地、香港和澳门特别行政区、冰岛以及新加坡实行零关税，然而仍有部分国家对防护用品征收高额税款，一些国家的口罩关税率高达55%。

在生产制造方面，报告显示，受到疫情及防控措施影响，今年第一季度中国各关键工业部门产出减少15-40%，二月用电需求较去年同期大幅下降，发电厂煤炭消耗量减少26%，二氧化氮排放下降37%，炼油厂产出减少34%，中国能否在今年剩下的时间里“补上”第一季度的减产仍然有待观察。