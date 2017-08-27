媒体：朝鲜向东部海域发射3枚导弹 2枚发射失败

哈通社/阿斯塔纳/8月27日 -- 据韩联社消息，韩国联合参谋本部26日表示，朝鲜当天上午6时49分许从江原道安边郡向东北方向的金策地区南部海岸发射数枚近程飞行器，飞行距离约为250多公里，韩军随即报告总统，并在与美军深入研判确切情况。

消息称，美国太平洋司令部发言人当天发表声明称，朝鲜发射3枚近程弹道导弹，第一枚和第三枚导弹发射失败，第二枚几乎（在发射后）立即爆炸。



韩国政府多位消息人士27日表示，朝鲜昨日发射的短程飞行物的飞行高度为50余公里，远低于弹道导弹的飞行高度。据此推测，朝鲜发射的可能是改进型300毫米口径多管火箭炮或新开发的武器。



一位专家指出，朝鲜这次发射的可能是中短程岸舰导弹。朝鲜正在努力增强反介入和区域拒止（A2AD）能力，并为此研发中短程岸舰弹道导弹。



据悉，这是朝鲜上月28日再次试射洲际射程的"火星-14"导弹后时隔29天发射弹道导弹。此次导弹挑衅被视为针对韩美联军每年例行的"乙支自由卫士"（UFG)演习，朝鲜一直对乙支军演进行多种多样的武力示威，但此次没有发射有战略意义的"火星-14"导弹、潜射弹道导弹，有舆论据此认为，朝鲜意在通过发射近程导弹的中低烈度示威管控局势。从另一个角度看，朝鲜打破一段时间的沉寂再度挑衅确认其我行我素继续发展核武导弹的作派。