3月哈萨克斯坦将举办500多场文化活动

哈通社/努尔苏丹/3月1日--哈萨克斯坦文化和体育部发布了将于3月举行的文化活动排期表。

文体部在发布的消息中称，2021年是哈萨克斯坦独立的30周年。在如此特殊的一年，文体部制定了旨在促进民族文化、振兴传统，以及倡导健康的生活方式的500种不同类型的活动计划。其中包括文艺表演、展览、演讲、科学会议、大师班和挑战活动等。

3月被定为哈萨克斯坦的民族文化和传统月。 因此，将在本月举行各类型的文化活动，以丰富独立30周年纪念活动内容。

3月1日，是哈萨克斯坦的感恩节，8日是国际妇女节，3月22日纳乌鲁兹节-是突厥人的新年。 总的来说，三月的第一天到月底，都是各类节日。

3月1日，全国范围内会举行250多场文化活动。

3月8日之际，将举办一系列公益演出。

此外，突厥民族的新年-3月21日至23日纳乌鲁兹节之际，全国范围内将组织举办助于民族传统的复兴，生态文化的形成，加强人们之间友好联系的500多场文化活动。

活动类型包括：民族美食文化节、当地历史之旅、音乐会、民族文化遗产展览和文艺演出等。

活动的详细列表可进入文体部官网查阅。

【编译：阿依波塔】