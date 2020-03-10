卫生部：截至3月9日哈萨克斯坦新冠肺炎防控信息

哈通社/努尔苏丹/3月10日 – 哈萨克斯坦卫生部表示，针对中国及其他周边国家公民的入境隔离、检测政策仍在持续当中。

根据哈萨克斯坦卫生部官方网站3月9日发布的通告显示，截至9日，有77人因出现发热及呼吸道病毒性感染情况而接受隔离观察。其中，来自一类B子类疫情国家的17人，来自二类疫情国家的31人，来自3类疫情国家的29人。77人中已有32人结束隔离出院。

总计对4084人进行了医疗观察，其中来自一类A子类疫情国家的1053人，来自一类B子类疫情国家的182人，来自二类疫情国家的2849人。

截至9日，尚有3676人正在接受观察，408人结束观察。

所有被收治入院接受观察之旅客的血液样本都被送至阿拉木图国立高危传染病研究中心进行检测。该中心目前已经研发出了针对新型冠状病毒的PCR快速诊断技术。

卫生部强调，目前全国范围内医疗用品储备充足，传染病医院均已准备好了发热门诊和隔离病房，专门的医护人员团队安排完毕。卫生部对所有工作将保持全天候监督。

卫生部Facebook主页将实时更新和公布最新的消息，公众亦可拨打24小时防疫热线1406咨询相关信息。

新冠肺炎疫情国际蔓延情况仍未得到彻底控制。

截至3月9日的数据显示，中国境内确诊感染病例数量为80735例（新增40例），58600人治愈出院，死亡3119例。

除中国外，还有98个国家累计报告了29232例确诊病例，死亡708例。

值得一提的是，根据《关于进一步加强哈萨克斯坦共和国对新型冠状病毒感染的预防措施》的命令，哈萨克斯坦将感染新型冠状病毒COVID-19的国家和地区分为三大类进行防控：

一类疫情国家/地区A子类包括中国、伊朗、韩国，B子类意大利；二类疫情国家/地区为德国、西班牙；三类疫情国家/地区为日本、泰国、阿联酋、法国、瑞典、马来西亚、美国、新加坡、科威特、巴林、伊拉克、英国、瑞士、中国香港特别行政区。

值得一提的是，哈萨克斯坦政府已经宣布，从3月8日起将禁止一类疫情国家的公民入境哈萨克斯坦。

【编译：木合塔尔·木拉提】