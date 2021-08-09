独立30周年 哈国天然气产量增长6倍

哈通社/努尔苏丹/8月9日 -- 2020年，哈天然气产量551亿立方，较1991年（79亿立方）增长6倍。

哈国家储备委员会确认的天然气可采储量为3.8万亿立方，98%的天然气探明储量集中在西部地区，其中87%的储量集中于大型油气田和凝析油气田。

从结构来看，哈天然气开采主要来自阿曼格尔德气田和Shagyrly-Shomyshty气田的石油伴生气。90%的天然气产自卡拉恰甘纳克油田、卡沙甘油田、田吉兹油田和扎纳诺尔油田。

哈全国共有79家天然气开采公司，其中23家公司通过天然气管网输送天然气，以满足国内市场供应和出口需求。 2020年所采的551亿立方天然气中，173亿立方伴生气回注以保持油藏压力，占天然气总产量的31%。101亿立方天然气用于发电和满足其他采矿需求，占比18%。其余277亿立方可加工天然气中，170亿立方供应国内市场，占比62%；107亿立方用于出口，占比38%。 1991年，哈天然气产量79亿立方，仅能供应国内市场。随着新的天然气项目投产和居民天然气化推进，2020年，哈全国天然气需求量增长了近100亿立方。 预计到2025年，哈国内市场天然气消费量将达到257亿立方，2030年达到302亿立方。哈将通过投产新的气田项目来满足不断增长的市场需求。 目前，哈政府已与9家企业签订合同，计划对11个气田进行勘探开采，可采储量将达1870亿立方。随着上述项目按期投产，以及天然气加工产能扩大，预计到2025年，哈天然气产量将增加81亿立方米，到2030年再增加84亿立方。 【编译：木合塔尔·木拉提】

据能源部统计显示，哈天然气储量在全球排名第22位，在独联体国家中排名第3位，仅次于俄罗斯和土库曼斯坦。