哈中商品展览会吸引约300家中国企业参展

哈通社阿斯塔纳5月21日电 据新华网消息，第十三届哈萨克斯坦－中国商品展览会21日在阿拉木图市阿塔肯特展览中心开幕，吸引来自中国十多个省区的约３００家企业参展，是历届展会中中国企业参展最多的一次。

这次展会为期四天，主题为"共建丝绸之路经济带"。展会展览面积约8000平方米，分为机械与车辆馆、建材与家居馆以及消费与电子类商品馆3个分馆。展会也将举办企业推介和对接活动，并将首次举行中哈品牌企业对接会。 中国驻阿拉木图总领事张伟在开幕式上表示，中哈经济互补性强，经贸合作潜力大。中国改革开放和企业"走出去"的步伐在加快，中方提出的"丝绸之路经济带"建设与哈方的"光明大道"新经济计划可以对接，它们的内涵高度契合，为中哈合作打开更大合作空间。中哈经济融合度进一步加深，为两国合作创造更大商机。 中国是哈萨克斯坦最大贸易伙伴，哈萨克斯坦是中国在独联体地区的第二大贸易伙伴，双方领导人提出的目标是在2015年将双边贸易额提升至400亿美元。 哈萨克斯坦－中国商品展自2003年起每年举办一次，为中亚国家企业了解中国企业和产品、进行采购和洽谈提供渠道，同时也增进中国企业对中亚国家市场的了解。