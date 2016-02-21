梅西西甲总进球数突破300

哈通社阿斯塔纳2月21日电 据外媒报道，近日，在对阵希洪竞技的比赛中，梅西独中两元，个人西甲总进球数突破300大关（达到了301球），而巴萨队史第10000球的里程碑也由他跨越。

如果换一个方式统计数据，会得到一个惊人的事实：在巴萨117年的历史上（至今共10001球），梅西一个人的进球（各项赛事439球）就占到全部队史总进球的4.39%！也就是说，巴萨自从1899年建队以来，几乎每20球中就有1球来自梅西。

在梅西的301个西甲进球中，有240个来自左脚、48个右脚进球、12个头球，另外还有1个手球（2007年对西班牙人的上帝之手）。另外，梅西有172球是在诺坎普主场攻入的，129球来自客场。他进球最多的对手是马德里竞技，而给梅西助攻最多的队友是阿尔维斯，梅西有26球来自巴西右后卫的传球。

巴萨队史的一些里程碑进球，梅西也都榜上有名。除了这次的队史1万球大关，2010年，他在对阿尔梅里亚时打进了巴萨历史上的第9000球；而在梅西之前，马拉多纳打进过巴萨队史第6000球（1983年）、大劳德鲁普进过第7000球（1993年）。

统计梅西进球的时间段，301球中，有83球出现在第76到90分钟，而其他时间段分布如下：0到15分钟（32球）、16到30分钟（48球）、31到45分钟（44球）、46到60分钟（47球）、61到75分钟（47球）。这似乎表明，在比赛的最后15分钟阶段，梅西的进球能力格外强大。

在西甲历史上，梅西以301球排在总射手榜第一，第二名是毕尔巴鄂的特尔莫-萨拉（251球），C罗以246球排在第三，第四和第五分别是乌戈-桑切斯（234球）和劳尔（228球）。

所有这一切，梅西是在11年内完成的（17岁时对西班牙人完成处子秀），而他今年才28岁。