人数少于300人的学校将恢复常规教学模式

哈通社/努尔苏丹/11月2日 – 哈萨克斯坦将在本学年的第二季度，允许学生人数少于300人的学校恢复常规教学模式。

哈萨克斯坦副总理耶拉勒•托赫詹诺夫2日在议会答复议员关于国内学校教学模式相关的质询时表示，为防止COVID-19疫情在校园内发生人际传播，政府综合考虑下决定要求国内大多数中小学校在今年的教学年实施远程教学。

同时，在因条件限制需要实施常规在校教学的部分学校，开设了«轮换班级»制度。这种模式下的每个班级人数均少于15人，各个班级错开教学时间，并通过设置不同的人员进出通道，确保尽可能减少人员交流，校内定时进行全面消毒，严格落实口罩令等一系列防疫措施。

副总理指出，在可预期出现新的呼吸道传染病疫情的情况下，人数众多的封闭空间会显著增加冠状病毒感染传播风险，导致疫情在学生、教师和家庭当中的传播。因此，卫生部门认为当前让所有学校恢复常规的全日制教育模式为时尚早。他强调指出，德国、俄罗斯、英国、波兰、法国、美国、韩国、印度等国家均由于疫情在校园中的传播而关闭了学校。

哈萨克斯坦防控新冠疫情跨部门联合委员会在10月26日决定，在2020~2021学年第二季度，允许在校人数少于300人的学校恢复常规教学模式，同时根据家长的申请，在1~5年级，以及国际学校1~7年级设立轮换班级进行在校授课。

为确保教育质量，弥补远程教育模式下的不足，哈萨克斯坦教科部还联合各地执行机构，为各年级学生提供教育咨询服务。

卫生部还将严密关注各学校学生和教师的健康状况。

【编译：木合塔尔·木拉提】