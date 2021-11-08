世界粮食计划署警告：今年 “在饥荒边缘摇摇欲坠”的人口增加了300万

哈通社/罗马/11月8日 —— 据联合国新闻处消息，世界粮食计划署今天警告说，由于世界各地的饥饿人数激增，43 个国家中在饥荒边缘“摇摇欲坠”的人数已上升至 4500 万，仅今年就增加了 300 万。

粮食署 表示，2019 年濒临饥荒的人口为 2700 万，今年早些时候为 4200 万。

饥饿人口的增长主要是由于阿富汗、埃塞俄比亚、海地、索马里、安哥拉、肯尼亚和布隆迪等国饥饿人口的增长。

粮食署执行主任比斯利说：“数以千万计的人正在凝视着深渊。冲突、气候变化和新冠大流行导致极度饥饿人数增加，最新数据显示，现在有超过 4500 万人正走向饥饿的边缘。”

比斯利是在对阿富汗进行实地考察访问之后发表这番讲话的。粮食署正在加大对近 2300 万有需要的阿富汗人提供支持。

比斯利说：“燃料成本上涨，食品价格飙升，化肥变得更加昂贵，所有这些都助长了新的危机，比如现在阿富汗正在发生的危机，以及也门和叙利亚等长期存在的紧急情况。”

需求超出资源

粮食计划署表示，他们与世界各地饥饿热点地区的人道主义伙伴一道，正在尽一切可能增加对数以百万计面临饥饿风险的人口提供援助。然而，在传统的资金流承受巨大压力的时候，可用资源无法跟上需求的步伐。

粮食计划署估计，全球避免饥荒的成本目前为 70 亿美元，高于今年早些时候的约 66 亿美元。

比斯利进一步指出， “随着人道主义援助成本呈指数级上升，我们需要更多资金来帮助全球各地那些已经尽了一切努力来应付极端饥饿的家庭。”

粮食署表示，面临严重粮食不安全的家庭被迫做出“毁灭性的选择来应对日益加重的饥饿”。

对接受调查的 43 个国家的脆弱性分析显示，一些家庭被迫少吃或刻意隔过几顿不吃。有时，父母则让孩子们先吃，而自己却做出牺牲，宁愿挨饿。

在马达加斯加，对一些人而言，饥荒已经是每天面对的现实，他们被迫吃蝗虫、野生树叶或仙人掌以求生存。