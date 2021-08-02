中国河南特大洪涝灾害已致302人遇难

哈通社/努尔苏丹/8月2日--据新华社报道，截至8月2日12时，中国河南省暴雨引发的洪涝灾害导致的死亡人数升至302人，50人失踪。

发布会通报，截至8月2日12时，全省共有150个县（市、区）、1663个乡镇、1453.16万人受灾。全省组织紧急避险93.38万人，转移安置最高峰值147.08万人；倒塌房屋30616户、89001间；农作物受灾面积1635.6万亩，成灾面积872.3万亩，绝收面积380.2万亩。

在重灾区郑州市，截至8月1日18时，全市共遇难292人，失踪47人。其中，因洪水、泥石流导致189人遇难；因房屋倒塌导致54人遇难；因地下室、车库、地下管廊管网等地下空间溺亡39人；另有其他遇难者10人。县区方面，巩义市遇难64人、荥阳市58人、新密市46人、登封市12人、新郑市2人、上街区2人、中牟县0人，共遇难184人；市内五区和四个开发区共遇难108人。

据介绍，由于郑州市瞬间降雨量大、城镇交通严重损毁、城市地下空间排水量大、遇难人员比对需要时间，造成搜救困难重重。搜救范围广、困难大、比对时间长，导致了搜救时间的延长。

目前，河南全省铁路、民航、高速公路和国省干线公路全部恢复通行，除郑州地铁和卫河流域蓄滞洪区外，其他城乡公共交通和通信网络基本恢复。受灾群众集中安置区、公共交通、受淹场所等实现消杀全覆盖。