纳扎尔巴耶夫：欧盟将为哈萨克斯坦步入全球最发达30国家行列助一臂之力

哈通社布鲁塞尔10月9日电，纳扎尔巴耶夫总统今日在布鲁塞尔同欧盟委员会主席巴罗佐举行会晤。在之后举行的新闻发布会上，纳扎尔巴耶夫表示，哈欧扩大合作伙伴关系新协议将成为加深双方合作关系的基础。

纳扎尔巴耶夫说："哈萨克斯坦是中亚国家中唯一一个将与欧盟签署扩大合作伙伴关系新协议的国家，该协议将是哈欧关系上升至新的高度和具有战略性意义的见证。"

纳扎尔巴耶夫表示，该协议将为哈欧双方在各领域开展深入合作提供强有力的法律基础，它涵盖了在教育、卫生、人文、创新以及促进国际安全与稳定等所有领域进行政治对话 。

哈欧双方将在反恐、打击跨国有组织犯罪和腐败等领域开展深入合作。

此外，新的协议体现了加强区域合作。文件的主要内容之一与新型贸易有关。协议考虑到了哈萨克斯坦在入世框架下，在关税同盟条约、欧亚经济联盟条约中所承担的责任。纳扎尔巴耶夫表示，哈萨克斯坦将为年底前加入世贸组织尽一切努力。

纳扎尔巴耶夫说："我坚信，协议的实施将促进哈欧双方之间经济关系的发展，新协议将密切双方公民交流的同时，还将为哈欧双方企业家创造广阔经商环境。"

纳扎尔巴耶夫强调，哈萨克斯坦制定《哈萨克斯坦2050发展战略》的实质性目的在于2050年前步入全球最发达的30国家行列。

纳扎尔巴耶夫说："考虑到欧盟在各领域丰富的经验与巨大的发展潜力，欧盟将为哈萨克斯坦提供宝贵的支持与帮助，我们坚信欧盟将为哈萨克斯坦步入全球最发达的30国家行列助一臂之力。"（编译：阜博 校对：林海）