库斯塔奈州农业领域将引入30个数字化项目

哈通社/库斯塔奈/4月2日 -- 据库斯塔奈州政府消息，根据数字化路线图，库斯塔奈州30个数字化项目将引入农业领域。

消息称，库斯塔奈州州长阿基米德•穆哈姆别托夫近日会见萨肯•塞弗林哈萨克农业科技大学校长阿赫勒别克•库热希巴耶夫率领的代表团并就该地区实施的数字化项目进行了介绍。



"库斯塔奈州被认为是实施新项目的试点地区。目前，数字化路线图已制定，路线图包含近70个项目，其中30个为农业领域项目。智能科技将被引入肉类食品、牛奶加工厂以及种植业领域。耕地电子地图、卫星系统、家畜自动化监控装置等技术往后将成为该领域的日常现象。" 穆哈姆别托夫。



据库热希巴耶夫透露，数字化系统将在农业生产行业起到重要的作用。目前，教育机构在高质量完成耕种以及土壤优化工作中实施了太空拍摄技术，由此制定出了阿克莫拉州耕地电子地图。



"我国北部以生产粮食为主的地区农工综合体数字化工作主要通过塞弗林哈萨克农业科技大学进行。因此，我们期待与库斯塔奈州建立紧密的合作关系。总的来说，我们可以通过转向新技术来提升我国的经济潜力。如果不使用现代化农业技术、不采用最科学的方法，我们就可能跟不上全球发展的步伐。我近日访问了中国，中国农业专家们已完全转向了数字化领域。如果现在开始着手这一领域相关工作，也能得到巨大的成果。" 库热希巴耶夫说。



另外，此次会议还提到了哈萨克斯坦农工综合体缺乏新科学项目以及专业人员问题。会议最后，库斯塔奈州政府与塞弗林哈萨克农业科技大学签署了双边合作备忘录。双方就着手人员培训工作并解决数字化问题达成共识。



【翻译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】