哈萨克斯坦农产品对华出口规模增长30%

哈通社/努尔-苏丹/6月18日 - 哈萨克斯坦农产品出口规模不断增长。

农业部部长萨帕尔汗•奥玛若夫18日称，目前哈萨克斯坦向中国出口13种农产品。这些产品包括鱼类、优质种马、冷冻羊肉、蜂蜜、小麦、麦麸、大豆、屠宰用马、牛肉、油籽、苜蓿、面粉、植物油、大麦、玉米等。



部长还表示，已同伊朗就出口活羊、冷冻的羊肉、牛肉、鸡蛋的兽医检测标准达成了协议。



"我们与沙特阿拉伯就大型和小型牲畜的出口达成了相关协议。正在向巴林出口牛肉和羊肉。目前，对华出口农产品的规模增长了30.4%（出口总额2.582亿美元），向卡特尔、科威特、阿联酋、沙特、阿曼、巴林等国家的出口规模增长了4.1倍，对伊朗的出口增长了2.1倍（出口额3.289亿美元），对欧盟出口规模增长14.6%（总额3.036亿美元）。"他说。



整体上，我国农业生产者在2018年的出口规模增长了24.5%。



农业部部长称，为进一步提升哈萨克斯坦农产品的出口，正在同土耳其、以色列、科威特、阿曼、日本、韩国和欧盟国家开展相关领域的谈判，并同中国在2018年签署了新型农产品的出口路线图。



【编译：木合塔尔·木拉提】