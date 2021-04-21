独立30周年：哈萨克斯坦科学家每五篇论文中就有一篇被国际期刊收录

哈通社/努尔苏丹/4月21日--独立30周年期间，哈萨克斯坦的科学领域取得了哪些成就？哈萨克斯坦教育和科学部发布了相关资料。

消息称，哈萨克斯坦的科学在根据2011年和2015年通过的科学领域相关法案发展。1990年代，哈萨克斯坦有289个科研机构和5.06万名从事科技活动的工作人员。如今，有384个科研机构和22 378科学领域工作人员。其中，174 54名研究人员。也有越来越多的年轻人转向科学，2011年，35岁以下的年轻科学家人数为6.4万人，而去年的这一数字增长至8.1万人。

自哈萨克斯坦共和国《科学法》生效以来，该领域的基本结构逐渐形成。 其中包括直属哈萨克斯坦政府的高等科学和技术委员会和国家科学理事会等，其成员包括科学家、专家、工业和商业代表等。 正在采用新的模式和机制开展科学管理和科学资助工作。

2015-2017年，通过资助实施了1547个研究项目、95个科学和技术项目。其中，35％的项目由年轻科学家（7413人）开发。 研究团队包括716名外国科学家。 哈萨克斯坦科学家获得了201项专利和21项版权证书， 86个项目已投入使用。

规范科学的监管框架得到了加强。特别是，对科学资助的规则、国家科学和技术审查规则，国家科学委员会的规则和组成进行了相应调整。法规增加了关于资助和以项目为目标的融资决定的透明度，并确定了项目选择的特定标准。

2015年12月，国家元首首次向40位科研人员授予了阿尔-法拉比国家科学和技术奖。之后于2019年和2020年，分别向29人和15人颁发了该奖项。总体而言，哈萨克斯坦每年颁发6类奖项和75项国家科学奖学金，其中包括50项针对有才华的年轻科学家的奖学金。

哈萨克斯坦教育和科学部成立了青年科学家委员会。 首次举办了针对年轻科学家的2020-2022年科研资助金竞赛。

哈萨克斯坦科学家在国际著名科学期刊中发表的论文数量也日渐增长。在Scopus数据库中，哈萨克斯坦科学家发表的论文总数增加了34倍，从2011年的577篇增加到了19 879篇。在Web of Science数据库中，增加了59倍，从425篇增加到了25 088篇。过去的5年中，哈萨克斯坦科学家发表的每五篇论文当中就有一篇被收录在国际期刊中，这些国际期刊占全球科技期刊总数的25%。2019年，哈萨克斯坦7名科学家的论文被列入其领域全球TOP 1%高被引论文。

在国家总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫的支持下，国家预算为科学提供的资金在过去两年中几乎翻了一番。 计划到2025年，将用于科学的资金增加到GDP的1％， 这将极大地推动国内科学的发展。

此前，教育和科学部每三年举办一次科研项目资助竞赛，但现在每年都举行一次。去年一年就举行了5场竞赛。 此外，首次引入了新的资助类型（面向合作、短期、个人、青年科学家等）， 这使国家能够支持许多有前途的科学思想。

博士奖学金增加了80％， 往后，他们的奖学金每年将增长15％，到2025年将达到26万坚戈。 为了支持年轻科学家，将实施特别资助项目，以在研究生期间进行研究。

此外，在总统的支持下，2020年启动了旨在加强教育和科学部下属科学组织的物质和技术基础，以及振兴科学组织的新预算方案，并拨款28亿坚戈。 新预算方案框架下，为23个研究机构购买了设备。 今年，也在该方案框架下拨款35亿坚戈，将持续进行研究机构的现代化工作。

【编译：阿依波塔】