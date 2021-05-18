全球道路安全周：联合国提倡城市设立30公里/小时低速街道

哈通社/努尔苏丹/5月18日--据联合国新闻消息，5月17日至5月23日是第六届联合国全球道路安全周。这一活动旨在强调在城市设立低速街道的益处，并呼吁政策制定者将一些行人易受伤害的街道的车速限制在30公里/小时。

世卫组织指出，每年，全球有130万人死于道路交通事故，相当于每24秒就有1人死亡。车度过快是造成交通事故的关键，高收入国家三分之二的交通死亡事件因超速造成。据估计，有40-50％的人超过限速行驶，而速度每增加1公里/小时就会导致发生致命事故的概率增加4-5％。当降低车速时，死亡和受伤的风险会大大降低。

自2020年初以来，由于新冠疫情而实施的封锁和远程工作等措施，出行率总体上有所下降。这导致道路交通事故减少；但是，死亡人数并没有以相同的比例下降，因为人们以更高的速度行驶。

2020年2月通过的《斯德哥尔摩道路安全宣言》反映了会员国决心将车速管理作为一项重要的道路安全干预措施，特别是«加强执法以防止超速行驶，并在适当的情况下，在脆弱人群和机动车频繁共用的地区，将最高车速规定为30公里/小时»。《斯德哥尔摩宣言》强调，降低车速的努力对改善空气质量和抗击气候变化具有有益的影响，并且对于减少道路交通事故造成的死亡和伤害至关重要。

基于近几十年来在奥地利格拉茨、英国伦敦、美国纽约，以及加拿大多伦多等城市的研究，《斯德哥尔摩宣言》呼吁设立低速街道。研究表明，限速在30公里/小时会带来道路交通事故和死伤人数的减少。有证据表明，在行人和机动车共用的地区限速30公里/小时不仅可以挽救生命，还促进人们采取步行、骑自行车的方式并向零碳出行迈进。

如今，全世界许多城市都在效仿，包括布鲁塞尔、巴黎和西班牙等。哥伦比亚波哥大、加纳的阿克拉和越南的胡志明市也都设有限速30公里/小时的区域。

世卫组织指出，打造«生活之街»所需的五项行动包括：

• 建造或修建道路以包含使交通平缓的功能

• 设置适合每条道路特点的速度限制

• 强制执行速度限制

• 安装车载技术

• 提高对超速行驶的危险的认识

此外，在本周，各国政府部门、联合国机构、民间社会组织和私营公司计划并将主办数百项活动，以在城市地区实现30 公里/ 小时的速度限制，并为启动《2021-2030年道路安全全球行动计划》和2022年联合国大会高级别会议做出贡献。

