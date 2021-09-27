沙特30多家企业计划向哈萨克斯坦投资

哈通社/努尔苏丹/9月27日 —— 据外交部消息，27日在首都努尔苏丹举行的哈萨克斯坦—沙特阿拉伯联合投资商业论坛就沙特30多家企业参与哈萨克斯坦投资项目问题进行了讨论。

外交部副部长阿勒玛斯·阿依达尔沃夫指出，沙特市场与哈萨克斯坦的商业合作对两国经贸合作的发展发挥重要作用。他强调，两国在«沙特阿拉伯2030年愿景» (Saudi Vision 2030)规划下有着巨大的投资合作潜力。

“沙特阿拉伯在商业发展、经济多元化和社会改革方面的成功已成为全球多个国家的典范。我们很高兴能够看到‘沙特阿拉伯2030年愿景’规划的有效成果。我认为，双方在农业、石化、采矿、冶金、能源、金融和其他领域有着巨大的合作前景。”副外长说。

论坛上，与会者还就沙特30多家企业向哈萨克斯坦投资可能性进行了讨论。此外，哈萨克投资国有公司（Kazakh Invest）、哈萨克斯坦投资发展基金（KIDF）、阿斯塔纳国际金融中心（AIFC）、哈萨克斯坦贸易政策发展中心（QazTrade）和哈萨克旅游公司（Kazakh Tourism），以及沙特投资部和国家企业推广项目（NCPP）领导人发表了讲话。

哈萨克投资公司执行总裁梅尔詹​·朱斯普夫向沙特企业代表介绍了哈萨克斯坦投资潜力和对投资商提供的优惠政策。

“目前，来自沙特阿拉伯的投资总额超过1亿美元。但是，这个数据并不能完全反映两国的合作潜力。因此，我公司正在就进一步加强两国投资合作开展了相关工作。比如说，我们与哈萨克斯坦驻沙特大使馆一起，同吉达贸工协会、盖西姆省、国家企业推广项目开展合作，在经贸和投资合作领域举办了多个活动。这将有助于协调双方在多个合作领域的联合工作。”他说。

论坛框架下，沙特投资部大臣哈立德-法利赫同农业部长和能源部长，以及哈萨克斯坦国家原子能工业公司（Kazatomprom）和哈萨克斯坦矿业公司（KAZ Minerals）领导人举行了会晤。

据悉，哈萨克斯坦-沙特阿拉伯政府间贸易、经济、科学、技术和文化合作委员会第五次会议27日在首都努尔苏丹举行。两国企业和商界170多名代表出席了会议。

【编译：小穆】