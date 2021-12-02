参议院通过《哈萨克斯坦共和国独立30周年大赦》法案

哈通社/努尔苏丹/12月2日--哈萨克斯坦马吉利斯（议会下院）2日召开全体会议，审议通过了《哈萨克斯坦共和国独立30周年大赦》法案。

内务部部长叶尔兰·图尔古姆巴耶夫介绍，该法案将免除对轻微和中度罪行的刑法，并减少某些严重罪行的有期徒刑刑期。大赦主要针对违法犯罪人员中的社会弱势群体、未成年人、怀孕妇女、子女尚未成年的女性、老龄人、残疾人及轻微犯罪行为人员。

据部长介绍，目前在我国64个机构和16个审前拘留中心共有在押人员3.4万余人，其中3万人已经被判刑，剩余4000人仍在执行庭审前拘押程序或正在接受庭审。此外，还有处于缓刑的3.2万人。判刑人员中，93%的人犯下严重或非常严重的罪行，45%的人曾多次犯罪。

他表示，根据大赦法案，将有2 236名服刑人员和11 310名缓刑人员的刑期得到不同程度的赦免。其中，1000名服刑人员将因大赦而提前出狱，3818名缓刑人员将结束刑期。1294名服刑人员和7492名缓刑人员的刑期将得到减免。此外，正在提告庭审阶段的5000多项轻微案件也将被撤销。

参议院议长玛吾林·阿什姆巴耶夫表示，大赦是一种人道主义行为，是国家对轻度违法者的善意和信任。该法案不适用于犯下严重罪行的人员。

议长表示，希望该法案能够让违法者开始新生活，不再重蹈覆辙。

【编译：达娜】