托卡耶夫总统出席国家警卫局30周年庆祝活动

哈通社/努尔苏丹/4月21日 —— 据总统府新闻局消息，托卡耶夫总统21日出席了国家警卫局成立30周年庆祝活动，并向该局工作人员致以祝贺。

国家领导人指出，这一机构在国家安全体系中发挥着重要作用，国家警卫人员肩负着特殊的责任。

总统在讲话中说：“保障国家领导人和战略实施的安全，以及保护外国贵宾不是轻松的任务。过去30年来，你们有尊严的履行着自己的任务。当前，国家警卫人员的潜力是巨大的， 有很多作战技术和作战能力。实际上，国家警卫局是真正的爱国者团队。你们在最重要的时刻，为祖国无私的贡献。”

哈萨克斯坦总统指出了在当前的复杂地缘政治背景下，国家警卫工作及时应对各种威胁和挑战的重要性。

“要进一步提高国家警卫人员的知识和能力，并全面完善国家警卫工作体系。这是特殊机构，因此，对它的要求也很高。我相信你们将及时和有效完成任务。我衷心感谢大家无可挑剔的效力。”总统说。

最后，总统祝愿所有国家警卫工作人员工作顺利，并向优秀官兵颁发了一级和二级“勇气（Айбын）”勋章，以及“杰出服役（Жауынгерлік ерлігі үшін ）”勋章。

颁奖仪式结束后，总统观看了文艺晚会。

【编译：小穆】