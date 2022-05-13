哈萨克斯坦与芬兰迎来建交30周年

哈通社/努尔苏丹/5月13日 —— 据外交部消息，哈萨克斯坦与芬兰建交30周年之际，哈萨克斯坦外交部副部长罗曼·瓦西里恩科13日会见芬兰驻哈大使索伊利-米亚克里杨·布哈尼斯特，并相互交换两国领导人的贺信。

哈萨克斯坦总统在贺信中指出，两国之间的合作关系在短时间内得到了有效发展。芬兰总统绍利·尼尼斯托祝贺两国建交30周年，并祝愿哈萨克斯坦人民繁荣昌盛。

此外，两国外交部部长相互致贺信，重申了进一步加强国际安全和双边合作关系的意愿。 建交30年来，哈芬两国在政治、经贸和人文领域建立了有效合作。与此同时，双方在联合国和欧安组织等国际组织框架下开展了协作。作为2022-2024年联合国人权理事会成员国，两国在国际政治问题上开展了密切合作。此外，赫尔辛基最终法案50周年之际，哈萨克斯坦支持芬兰2025年担任欧安组织轮值主席国。

两国注重关注议会间对话发展问题。目前，在议会中成立的友谊小组为双边合作关系的发展发挥了重要作用。

建交以来，两国推动了经贸和投资合作发展。2021年，双边，贸易总额达3.027亿美元，而对哈经济直接投资总额达3.796亿美元。目前，共有45家哈芬合资企业在哈萨克斯坦境内运营，其中包括诺基亚、美卓、瓦锡兰、维萨拉和通力等大型企业。 哈萨克斯坦-芬兰政府间经贸合作委员会对双边能源、交通、农业和教育领域合作发展发挥了重要作用。此外，合作委员会联合主席、芬兰发展合作与对外贸易部部长维莱·斯金纳里2021年5月13-14日对哈萨克斯坦进行的工作访问对双边经贸合作发展带来了新的动力。

考虑到芬兰的高水平教育质量，赫尔辛基大学入围哈萨克斯坦“ 博拉沙克 ”国家奖学金项目合作高校名单。截至目前，共有40多名哈萨克斯坦留学生通过“ 博拉沙克 ”奖学金在芬兰完成了学业。

目前，哈芬两国在多个领域开展了有效的合作，并将继续加强双边合作。

【编译：小穆】