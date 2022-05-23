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    08:23, 23 五月 2022 | GMT +6

    今年是哈萨克斯坦加入联合国教科文组织的第30周年

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    哈通社/努尔苏丹/5月23日--今年是哈萨克斯坦加入联合国教科文组织的第30周年。

    哈萨克斯坦成为联合国教科文组织第164个成员国。

    哈萨克斯坦总统办公厅通过«БОРТ №1» Telegram账户发布了哈斯穆-卓玛尔特•托卡耶夫与联合国教科文组织前总干事费德里科·马约尔的合影。

    哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫与联合国教科文组织前总干事费德里科·马约尔，1992年5月，巴黎。

    我国首个被列入联合国教科文组织《世界遗产名录》的遗址是霍贾·艾哈迈德·亚萨维陵墓。

    被列入联合国教科文组织《世界遗产名录》的哈萨克斯坦文化和自然遗址包括：

    霍贾·艾哈迈德·亚萨维陵墓，2003年；

    塔姆哈勒（Tamgaly ）考古景观岩画，2004年；

    «丝绸之路：长安-天山廊道»，2014年；

    萨热阿尔卡—北哈萨克斯坦的草原和湖泊，2008 年；

    西天山，2016年。

    1992 年 5 月 22 日，巴黎，签署加入联合国教科文组织文件后，哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫和联合国教科文组织秘书长费德里科·马约尔的合影。

    【编译：阿依波塔】


    标签:
    文化 哈萨克斯坦 联合国 历史 联合国教科文组织 黄金储备
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