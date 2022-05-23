哈通社/努尔苏丹/5月23日--今年是哈萨克斯坦加入联合国教科文组织的第30周年。

哈萨克斯坦成为联合国教科文组织第164个成员国。

哈萨克斯坦总统办公厅通过«БОРТ №1» Telegram账户发布了哈斯穆-卓玛尔特•托卡耶夫与联合国教科文组织前总干事费德里科·马约尔的合影。

哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫与联合国教科文组织前总干事费德里科·马约尔，1992年5月，巴黎。

我国首个被列入联合国教科文组织《世界遗产名录》的遗址是霍贾·艾哈迈德·亚萨维陵墓。

被列入联合国教科文组织《世界遗产名录》的哈萨克斯坦文化和自然遗址包括：

霍贾·艾哈迈德·亚萨维陵墓，2003年；

塔姆哈勒（Tamgaly ）考古景观岩画，2004年；

«丝绸之路：长安-天山廊道»，2014年；

萨热阿尔卡—北哈萨克斯坦的草原和湖泊，2008 年；

西天山，2016年。

1992 年 5 月 22 日，巴黎，签署加入联合国教科文组织文件后，哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫和联合国教科文组织秘书长费德里科·马约尔的合影。

【编译：阿依波塔】