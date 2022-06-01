黑山共和国为哈国公民开放30日免签

哈通社/萨格勒布/6月1日 – 黑山共和国为哈萨克斯坦公民提供了为期30日的限期免签证政策。

据哈萨克斯坦驻克罗地亚、波斯尼亚和黑塞哥维那、黑山大使馆消息，黑山共和国自2022年4月1日起至10月1日期间，为持有哈萨克斯坦共和国公民护照的人员提供为期30日的免签证入境政策。

消息指出，若哈国公民在黑山境内停留的时间超过30天，则需要办理入境签证。

大使馆还表示，自5月13日起，当地已经取消了所有的COVID-19防疫限制措施，因此也无需出示疫苗接种证明。

大使馆发布的消息中着重提醒，所有前往黑山的哈萨克斯坦公民，必须购买保额3万欧元的医疗保险。

同时，无论是否持有入境签证，在抵达黑山后，旅客必须在24小时内完成登记。登记工作可在旅游机构、旅店或所在地警察机关完成。未在规定时间内完成登记的外国旅客，将会遭到该国的行政处罚。

大使馆还提供了免签期限内的航班信息，可在大使馆网站予以查询。

黑山是位于巴尔干半岛西南部、亚得里亚海东岸上的一个多山国家。随着巴尔干半岛成为欧洲最具发展潜力的旅游区之一，黑山的受欢迎程度大幅上升，特别是因为它相对安全、小且便宜，它拥有中世纪建筑和峡湾般的海湾，以及亚得里亚海沿岸世界级的原始海滩。

【编译：木合塔尔·木拉提】