哈通社/阿斯塔纳/9月10日--今年是哈萨克斯坦与欧洲复兴开发银行建立合作的30周年。

据欧洲复兴开发银行发布的消息，该银行与哈萨克斯坦之间的合作从位于阿拉木图市的小办公室开始，逐步扩大到了为哈萨克斯坦300个项目投资近100亿美元的持续性稳定合作。

如今，哈萨克斯坦已成为该银行最重要的市场之一，分别在阿斯塔纳市和阿拉木图市开设了两个主要办事处，并在阿克托别、卡拉干达、库斯塔奈和奇姆肯特等地区也设立了代表处。

欧洲复兴开发银行近期批准的哈萨克斯坦国家战略旨在提高私营部门的竞争力和连通性，并加强经济治理。

此外，该行还支持哈萨克斯坦实现碳中和和气候复原力的绿色措施，并通过更多的私营部门参与来促进经济包容和性别平等。

哈萨克斯坦政府副总理兼财政部部长耶尔乌兰·加玛吾巴耶夫表示，三十年来，欧洲复兴开发银行一直是哈萨克斯坦值得信赖的合作伙伴，为哈萨克斯坦提供资金、并帮助吸引外国直接投资。

-我们对建立的有效合作表示感谢，希望这一合作模式在未来能够持续下去。 -他说。

据早前报道，哈萨克斯坦政府副总理兼财政部部长耶尔乌兰·加玛吾巴耶夫于今年7月8日出席了欧洲复兴开发银行与中亚国家合作30周年商务论坛。

【编译：阿依波塔】