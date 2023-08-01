卫生部：“哈萨克斯坦将设立30个美国生物实验室”纯属虚假消息

哈通社/阿斯塔纳/8月1日 -- 卫生部否认关于哈萨克斯坦境内设有30个美国生物实验室传闻。

根据事实核查网站stopfake.kz 发布的消息显示，近期社交媒体和部分网站出现了关于在哈萨克斯坦境内设有30个此前在乌克兰的美国生物实验室传闻，哈萨克斯坦卫生部就该问题做出了回应。

卫生部在发布的声明中写道：

-这是虚假消息，哈萨克斯坦没有，也不准备设立其他国家的生物实验室。

值得一提的是，这不是有关«外国在哈萨克斯坦设立或操控生物实验室»等虚假报道的首次出现。

哈萨克斯坦参议院（议会上院）参议员阿克勒别克·库日什巴耶夫（Akylbek Kurishbayev）在2022年时，曾在参议院全体会议上用明确的事实指出，外国部分政客关于哈萨克斯坦的生物实验室被其他国家控制并用于军事生物实验的说法毫无根据。

哈萨克斯坦外交部也曾在2020年发表声明，对部分无良媒体围绕位于阿拉木图市的中央参考实验室散播的虚假信息予以驳斥。

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【编译：阿依波塔】