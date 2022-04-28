参议员：外国政客关于哈国生物实验室的言论毫无根据

哈通社/努尔苏丹/4月28日 – 哈萨克斯坦参议院（议会上院）参议员阿克勒别克·库日什巴耶夫（Akylbek Kurishbayev）28日在参议院全体会议上表示，外国部分政客关于哈萨克斯坦的生物实验室被其他国家控制并用于军事生物实验的说法毫无根据。

在对有关生物安全问题的法案进行讨论的过程中，参议员阿克勒别克·库日什巴耶夫说道：

- 我想借着这个机会，谈一谈有关我国拥有的生物安全第三等级实验室(Biosafety level-3 laboratory，简称BSL-3实验室)有关的情况。首先，这些实验室负责针对被列为第二组和第三组的高危病原微生物的诊断和预防药物的开发工作，也就是说，对属于第一组的高致死率极危险病毒的研究工作，不在这些实验室进行。其次，这些实验室属于哈萨克斯坦共和国所有，由哈萨克斯坦共和国预算提供资金支持。它们不接受境外拨款，没有外国专家在其中工作，换句话说，我们的实验室不向外国汇报自己的工作。

阿克勒别克·库日什巴耶夫强调，这些生物实验室并不是拒绝对外开放的机密性设施，其工作内容是完全公开透明的，随时接受国际专业人员的监督检查。

-BSL-3科学实验室设施由哈萨克斯坦的科学家在政府的全面监督下运营。美国的专家学者，是我们鉴于最新的科学进展和最佳实践，为了确保这些实验室的生物安全而邀请来做交流的。哈萨克斯坦是联合国《禁止细菌（生物）及毒素武器公约》的签约方，我国总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫曾参与了这一领域的一系列重要的工作，具体而言，总统提议建立一个对联合国安理会负责的特殊多边机构——国际生物安全机构。-参议员说。

参议员指出，今天在参议院讨论的法案中明确重申，哈萨克斯坦禁止流通用于生产、制造和储存细菌（生物）和毒素武器的病原生物制剂。

-因此我想要强调的是，外国部分政客所谓哈萨克斯坦的生物实验室受到外国的控制并被用于从事军事生物实验的说法是毫无根据的。-阿克勒别克·库日什巴耶夫说。

正如此前报道，哈萨克斯坦参议院28日审议通过了《哈萨克斯坦共和国生物安全法》。

【编译：木合塔尔·木拉提】