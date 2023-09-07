政府总理出席里海北部开发30周年纪念大会

哈通社/阿斯塔纳/9月6日--政府总理阿里汗·斯马伊洛夫于5日出席了里海哈萨克斯坦部分开发30周年纪念大会，并发表了讲话。

斯马伊洛夫强调，自1993年以来，在里海北部进行了大量科研工作，通过这些工作已经确定了数十个具有开发前景的地质结构。

-勘探与钻井工作的主要成就之一就是卡沙甘油田的商业开发。该油田因其巨大的石油和天然气储量而独具特色，但也因为其复杂性而备受挑战。-他说。

政府总理表示，如今，所有这些艰苦的工作已经取得了显著的成果，生产了约9000万吨石油和550亿立方米天然气，吸引了总计约600多亿美元的投资，并在本地内容方面投资了超过170亿美元，创造了1万多个稳定的就业岗位。

与此同时，“北里海”项目的运营商，即“北里海经营公司”（NCOC）集团，面临着通过全面开发油田潜力以进一步提高原油产量的重大任务。

-发展气田和天然气加工设施是非常重要的任务，这是国家元首提出的任务。我们必须在规定的时间内全面完成这项任务。我相信，NCOC团队拥有实现既定目标的巨大潜力。-斯马伊洛夫说。

根据国家元首哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫签发的总统令，政府总理还向“北里海”项目功勋退休人员颁发国家奖状，以表彰他们对哈萨克斯坦社会经济发展所做出的突出贡献。

【编译：阿遥】