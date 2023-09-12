建交30年 哈萨克斯坦与阿尔巴尼亚之间的合作将迈上一个新的台阶

哈通社/阿斯塔纳/9月12日 – 就在不久之前，阿尔巴尼亚总统巴伊拉姆·贝加伊（Bajram Begaj）对哈萨克斯坦首都阿斯塔纳进行了一次正式访问。

这不仅是巴伊拉姆·贝加伊本人对哈萨克斯坦的首次访问，也是历史上首次的阿尔巴尼亚总统对哈萨克斯坦进行的正式访问。因此，可以说这一访问之旅意义非凡。

正式建立外交关系的30年间，哈萨克斯坦和阿尔巴尼亚在许多领域建立了稳固的联系。双方之间逐年递增的商品交易量和进出口贸易额便是这种稳固关系的一个明证。

分析人士们认为，阿尔巴尼亚总统此时对哈萨克斯坦的访问，必然将会对双方之间的贸易形势带来一次全新的推动力。

接下来，本文将尝试为读者阐述阿尔巴尼亚总统对哈萨克斯坦的访问，为何被认为是一次重要的行程，以及两国总统之间签署了哪些重要的合作文件。

关于阿尔巴尼亚 我们都知道些什么？

阿尔巴尼亚，是位于巴尔干半岛西部，亚得里亚海和爱奥尼亚海岸边的一个面积相对较小的国家。该国东北部与塞尔维亚、西北部与黑山、南部与希腊、东部与北马其顿交界。阿尔巴尼亚是一个议会制国家，并且是欧盟的入盟候选国。截至目前，阿尔巴尼亚正在积极的同欧盟就入盟问题进行协商。

2012年11月，阿尔巴尼亚共和国曾隆重的庆祝该国独立100周年以及1912年11月28日国家主权宣言的签署纪念日。在宣布独立之前，阿尔巴尼亚曾有五个世纪的时间处于奥斯曼帝国的治下。

1909年-1912年间，阿尔巴尼亚爆发了民族解放独立运动。这场运动削弱了奥斯曼帝国的统治。也正是借助这场独立运动，奥匈帝国、英国、德国、意大利、俄罗斯和法国宣布承认阿尔巴尼亚的自治权，后来又承认其从土耳其的独立。

如今的阿尔巴尼亚，是国际上受到广泛承认的主权国家。根据2023年年初的数据显示，该国总人口大约为300万人。根据巴尔干统计局(INSTAT)的统计，该国2022年的经济增速为4.84%，其国内生产总值为188.8亿美元。

根据欧洲委员会和欧洲复兴开发银行的预测，2023年对于阿尔巴尼亚的经济情况而言可能不会非常顺利。欧盟专家2023年5月宣布，巴尔干国家今年经济将增长2.9%。 欧洲复兴开发银行预测，2023年阿尔巴尼亚经济将增长2.5%，明年将增长3.3%。

2022年阿尔巴尼亚的进出口贸易额为127亿美元，其中出口43亿美元，进口84亿美元。该国的主要贸易伙伴包括意大利、塞尔维亚、黑山、希腊和马其顿。

哈萨克-阿尔巴尼亚建交30周年

今年是哈萨克-阿尔巴尼亚正式建交的30周年。两国之间正式建立外交关系是在1993年的9月21日。自此之后，两国双边关系一直保持着稳定和有前景的发展。

根据哈萨克斯坦国家经济部提供的数据，2022年哈萨克斯坦与阿尔巴尼亚之间的贸易额达到770万美元，较2021年增长24%。其中，哈萨克斯坦向阿尔巴尼亚的出口占到了97%，即710万美元。而自阿尔巴尼亚的进口额在2022年同比下降了1.1%，为42.2万美元。

不过，在2023年上半年，两国之间的双边贸易额出现了一定的下滑。根据哈萨克斯坦国家贸易公司（QazTrade）提供的数据显示，2023年前八个月，两国之间的贸易额仅为31.06万美元。造成这一情况的原因，是由于向阿尔巴尼亚出口产品的减少。相比于去年的710万美元的出口，今年哈国对阿尔巴尼亚的出口额只有区区6 500美元。而相对于去年全年42.2万美元的进口额，今年前8个月哈萨克斯坦从阿尔巴尼亚进口了价值30.41万美元的产品。

专家们认为，根据此前十年两国之间的贸易数据偶尔上升偶尔下降的趋势而言，经过不久前阿尔巴尼亚总统的历史性访问之后，两国之间的贸易规模很可能将有一个质的飞跃。

分析人士：位于欧洲中心区位的阿尔巴尼亚 将是哈国重要的合作伙伴

世界经济与政治研究所分析员埃尔苏丹·詹赛伊托夫在接受哈通社记者的采访时指出，阿尔巴尼亚在地理上位于欧洲中部，其具备的区位优势不仅有利于哈萨克斯坦，也有利于该地区其他国家。

- 阿尔巴尼亚虽然不是欧盟成员国，但地处欧洲中部。 哈萨克斯坦和阿尔巴尼亚是伊斯兰合作组织等多个国际组织的成员。此外，阿尔巴尼亚是突厥国家组织的观察员国。位于欧洲中部的阿尔巴尼亚，必然将是哈萨克斯坦和我们在该地区的合作伙伴的重要合作伙伴。- 他说。

同时，专家谈到了两国之间为加强双边关系应该优先考虑的合作方向。

- 旅游业是一个重点领域。去年以来，两国建立了免签制度。与其他欧洲目的地相比，阿尔巴尼亚的旅游价格实惠。与此同时，哈萨克斯坦正在积极开发跨里海航线，这使得我们能够为阿尔巴尼亚在我国的业务开辟新的航线。对我们来说，吸引投资以及增加双边贸易总额（不包括哈萨克斯坦能源和矿产出口）的构成非常重要。- 他说。

哈萨克斯坦与阿尔巴尼亚合作迈上新台阶

今年9月6日~8日，应哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫的邀请，阿尔巴尼亚总统巴伊拉姆·贝加伊首次对阿斯塔纳进行了正式访问。两国总统进行了小范围和大范围的双边会谈，并签署发表了联合声明。

在两国总统的会晤期间，哈萨克斯坦总统托卡耶夫说：

- 您的此行，是阿尔巴尼亚总统历史上首次对哈萨克斯坦进行的访问。您的正式访问对发展双边关系有着重要的意义。哈萨克斯坦期待与贵国发展更加紧密的合作。我们认为，在基于两国各自利益的基础上，双方能够在很多领域开展互利合作。两周以后，将是两国正式建交的三十周年。您的此行，与这一历史性的日子恰好重合，本身也有着重要的象征性。

阿尔巴尼亚总统巴伊拉姆·贝加伊对哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫邀请其访问阿斯塔纳，以及此行期间表现出的热情接待予以了诚挚的感谢。

双方在会晤中讨论了哈萨克斯坦和阿尔巴尼亚伙伴关系的主要问题，强调加强贸易经济、运输物流、投资和人文合作的重要性。 托卡耶夫指出，两国在不断加深关系方面拥有很大的机遇和潜力。

- 我们将阿尔巴尼亚视为哈萨克斯坦在巴尔干半岛极为重要的合作伙伴国家。今天的会谈，从深化双边互利合作取得实际成果方面，可以说是决定性的会晤。哈萨克斯坦与阿尔巴尼亚之间被许多相似性所联系在一起。我们两国都是多民族和多宗教共存的国家，同时两国国民绝大多数都是穆斯林。我们应该不断深化在联合国、欧安组织和伊斯兰合作组织等大型国际组织框架下的双边合作关系。我们对于贵国旨在加入欧盟的政策有所了解，并且乐见阿尔巴尼亚成为欧盟的成员国。欧盟是哈萨克斯坦的主要贸易伙伴，我们与欧盟之间有着明确的战略。- 托卡耶夫总统说。

阿斯塔纳与地拉那之间将开通直达航线

在两国总统之间召开的大范围会谈期间，托卡耶夫总统提出，有必要开通阿斯塔纳直达地拉那的航空交通线路。

- 谈到双方在旅游、交通、能源以及其他领域的合作可能性，我认为有必要考虑在两国首都之间建立直达航线的问题。我想再次重申，哈萨克斯坦愿意发展双边合作关系，我们将会为了实现确切的成果而付诸全力。- 哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫说。

阿尔巴尼亚总统巴伊拉姆·贝加伊在会谈中，对哈萨克斯坦与阿尔巴尼亚之间相互关系的现状予以了高度评价。

- 我们之间的首次会晤，便两国之间开始了建设性的对话的明证。我期待着不断拓展阿尔巴尼亚和哈萨克斯坦之间的双边关系，加深两国人文合作的共同事业持续开展下去。同时，我们加强经济合作还有很大潜力。我们可以利用这个机会。我们愿加强在矿业、能源、农业、旅游、基础设施开发等领域的相互合作。- 阿尔巴尼亚总统说。

哈萨克斯坦与阿尔巴尼亚之间将进一步扩大议会间合作

在阿尔巴尼亚总统访问阿斯塔纳期间，哈萨克斯坦参议院议长马吾林·阿什姆巴耶夫与其进行了会晤。会谈中，双方就进一步加强双边伙伴关系和扩大议会间合作问题进行了讨论。

阿什姆巴耶夫指出，阿尔巴尼亚是哈萨克斯坦在巴尔干半岛的重要及可靠的合作伙伴之一。与此同时，参议院议长指出了进一步加深议会间和国际组织框架下的相互协作的重要性。

-毫无疑问，议会间合作是双边合作关系的重要方向之一。我国议会上下两院都成立了与阿尔巴尼亚的友谊小组。阿尔巴尼亚议会也成立该小组将有助于加强相互合作。我们不仅愿意在欧安组织议会大会，也在议会联盟等国际议会组织框架下开展联合工作。-哈萨克斯坦参议院议长说。

阿尔巴尼亚总统则高度评价了哈萨克斯坦正在实施的政治经济改革，并表示愿意进一步扩大双方在各领域的合作。

哈萨克斯坦和阿尔巴尼亚计划加深在医疗领域的经验交流

访哈期间，阿尔巴尼亚总统巴伊拉姆·贝加伊8日专程参观了哈萨克斯坦总统事务管理局医疗中心医院。

总统事务管理局医疗中心主任阿列克谢•崔向访问团成员介绍了该医院基本情况。随后，贵宾们参观了拥有现代化设备的诊所大楼、临床药理科室、理疗科室、治疗康复中心。在参观期间，贝加伊强调了两国在医疗服务领域交流经验的重要性。

哈萨克斯坦总统事务管理局医疗中心医院提供多科诊断和治疗服务。该医院配备了现代化医疗设备，被认为是哈萨克斯坦最先进医院之一。该医院为公众提供高质量的医疗服务，已通过国际医疗卫生机构认证联合委员会的多项国际标准认证。

哈萨克斯坦与阿尔巴尼亚总统联合声明

阿尔巴尼亚总统对哈萨克斯坦的首次访问中，双方最重要的一项文件，即哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫和阿尔巴尼亚总统巴伊拉姆·贝加伊发表的联合声明。

在这一重要的外交文件当中，两国总统高度评价两国合作关系在建交30年来取得的发展成果，就进一步提高双边关系水平，并深化各领域合作达成了共识，强调对双边政治经济合作的蓬勃发展的欢迎。

双方表示愿为加强全球和区域和平、安全与稳定作出贡献。双方共同指出，对国际法和《联合国宪章》基本原则的立场坚定不移。对此，双方高度评价了哈萨克斯坦关于在阿拉木图设立联合国促进中亚和阿富汗可持续发展区域中心和国际生物安全机构的倡议。

哈萨克斯坦总统在联合声明中祝贺阿尔巴尼亚当选2022-2023年联合国安理会非常任理事国。

双方高度评价了两国正在实施的改革进程，以及旨在改善人民福祉的可持续国内政治和社会经济发展措施。两国元首对中亚地区旨在推动跨里海国际运输线发展的大规模倡议的实施表示满意。

两国元首对双方于2022年9月22日在纽约签署的相互免签政府间协定的生效表示满意。此外，双方表示愿意研究旨在落实该文件，以及为人员流动创造条件，并扩大移民领域合作的立法措施。两国之间将开通直飞航班，进一步增加双边客运航班数量。

文件当中，双方还表示愿意进一步提高各自国家经济发展投资政策的透明度、稳定性和可预测性，继续努力为投资者提供稳定、开放、可预测的营商环境，并同意为实现互利共赢，对联合项目提供支持和保障投资者权益。同时，双方将不断加强人文领域合作，并对未来几年举行的联合活动计划表示支持。

【编译：木合塔尔·木拉提】