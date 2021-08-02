阿尔达娜·博泰中尉成为哈萨克斯坦空军首位苏30SM战机女性飞官

哈通社/努尔苏丹/8月2日 – 据哈萨克斯坦国防部消息，空军高级中尉阿尔达娜·博泰日前完成了其个人首次独立驾驶苏30SM战斗机的飞行任务，正式获得了该款战斗机的执飞资格。

这也令阿尔达娜·博泰成为了哈萨克斯坦空军首位获得这一资格的女性飞行员。

国防部消息称，高级中尉阿尔达娜·博泰的苏30SM战斗机飞行资格考核，由哈萨克斯坦武装力量空军总司令努尔兰·沃尔曼别托夫中将主持进行。

在考核结束后，沃尔曼别托夫中将表示，这是哈萨克斯坦空军的历史上首次有女性飞官申请苏30战斗机的飞行资格。他指出，从考核结果来看，飞行员准备充分、技术优异，证明了女性飞行员与男性飞行员一样，拥有完成复杂航空战斗任务的能力。

据了解，为了完成此次考核，阿尔达娜·博泰在位于塔勒德库尔干市的空军基地接受了为期数月的培训。

阿尔达娜·博泰在完成飞行资格考核后表示，取得苏30SM战斗机的驾驶资格，对她个人的职业发展而言是一次巨大的成功。她计划在未来继续精进个人飞行技术，并完成编组飞行方面的训练。

阿尔达娜16岁时以优异的成绩考入了哈萨克斯坦国家航空中心。在中心接受培训期间，阿尔达娜凭借刻骨的努力，成为了众多优秀人才当中最瞩目的成员，熟练地掌握了TL-2000、Diamond-42和Techam-P 2002等轻型飞机的驾驶技术，并在此后进一步考入哈萨克斯坦民航科学院深造。阿尔达娜于2010年毕业，并以An-26军用运输机机组指挥官助手身份参军入伍，正式开始了自己的空军飞行员生涯。

在接受此次苏30SM战斗机飞行员考核之前，拥有高级飞行员资格的阿尔达娜·博泰，是空军L-39教练机的飞行员，她也是哈萨克斯坦首位有资格驾驶该型号战机的女性飞官。

国防部官网消息称，苏30SM战机在空军的实际应用当中，表现出了出色的技术水准和战斗能力，参与了哈萨克斯坦国内及国际诸多军事演习。

苏30SM战机属于«4++»代战斗机，且技术标准接近5代机水平。作为苏30MK系列的进一步改进型，该战机与苏-27最大的不同是增加了小鸭翼，采用串列双座布局。此外，哈萨克斯坦的苏30SM还换装«雪豹»-E无源相控阵雷达，AL-31FP推力矢量发动机，升级了电传飞控系统。

新型苏-30SM战机的使用升限16300米，航程超过3000公里，最大速度2125公里/时，其最大起飞重量34吨，内油9.3吨，最大载弹量8吨，可全天侯执行全范围的战术打击任务。

【编译：木合塔尔·木拉提】